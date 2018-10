Pape vil give fortrydelsesret til grønlændere i Herstedvester Justitsministeriet ændrer kurs og lægger nu op til, at forvaringsdømte grønlændere kan fortryde overflytning fra Danmark til Nuuk.

Til trods for tidligere signaler om det modsatte vil Justitsministeriet give de godt 20 forvaringsdømte grønlændere i Herstedvester Fængsel en fortrydelsesret, hvis de takker ja til at flytte til en kommende lukket anstalt i Nuuk.

Det fremgår af et lovforslag, justitsminister Søren Pape Poulsen (K) nu har fremsat. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Pape, men monitoreringchef på Institut for Menneskerettigheder, Christoffer Badse, bifalder kursændringen.

»Det er glædeligt, at de har taget den anbefaling, vi kom med, til efterretning. Det er også noget, som Grønlands Råd for Menneskerettigheder har peget på«, siger han.

Karl Rossing

Hidtil har der ikke været en lukket anstalt i Grønland, og derfor er Grønlands farligste forbrydere siden 1950’erne blevet sendt i forvaring, altså på ubestemt tid, i Herstedvester. Tusindvis af kilometer fra deres familier og omgangskreds. En ordning, der er blevet kaldt en menneskeretlig skamplet, men i starten af det nye år står Grønlands første lukkede anstalt efter planen klar. For de godt 20 forvaringsdømte grønlændere vil det blive frivilligt, om de vil flyttes derop. Nogle af dem har dog været i Herstedvester omkring 20 år, og kriminalforsorgen har tidligere skønnet, at kun halvdelen vil benytte sig af muligheden.

Stor omvæltning

Institut for Menneskerettigheder har tidligere argumenteret for en fortrydelsesret, men det afviste Justitsministeriet sidste år med henvisning til, at de, der flytter til Nuuk, netop gør det frivilligt.

»I en sådan situation bør der efter Justitsministeriets opfattelse ikke være adgang til at blive tilbageført til Danmark«, skrev ministeriet i en såkaldt høringsoversigt.





Ikke desto mindre lyder det i det egentlige lovforslag om overflytningen, som blev fremsat i begyndelsen af denne måned, at »der vil blive fastsat en tidsbegrænset adgang for de forvaringsdømte, der vælger at benytte tilbuddet om overførsel fra Herstedvester Fængsel til den nye anstalt i Nuuk, til at tilbagekalde deres samtykke med den virkning, at de tilbageføres til Herstedvester Fængsel«. Med andre ord: De kan fortryde.

Ifølge Christioffer Badse kan det være med til, at flere takker ja for at prøve Nuuk-anstalten.



»Hvis man gerne vil have, at de grønlændere, der sidder i Herstedvester, gør brug af muligheden, så er det her måden at gøre det på. Fordi de så er sikre på, at de kan fortryde det«.





Han medgiver, at det omvendt også kan betyde, at nogle af dem, der under alle omstændigheder ville have valgt flytning til Nuuk, nu kan fortryde det og så alligevel ende i Herstedvester.

»Det er selvfølgelig rigtigt, men man må jo prøve at sørge for, at tingene lykkes. Hvis forholdene i Nuuk ikke lever op til almindelige standarder, er der selvfølgelig en risiko for, at de ombestemmer sig. Så vidt jeg kan forstå, er nogle af dem nervøse for, om regimet bliver strengere i Nuuk end i Herstedvester. Blandt andet i forhold til, om de tilstrækkelige kompetencer og støttefunktioner vil være til stede i Nuuk«, svarer han.

En af grønlænderne i Herstedvester, Karl Rossing, har foreløbigt siddet der fem år. Han glæder sig til at komme til Nuuk. Omvendt vil han gerne have muligheden for at fortryde, hvis forholdene viser sig dårlige.