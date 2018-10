Svindeldømt eks-børsmægler skal undervise på CBS

En tidligere børsmægler, der ifølge flere medier er dømt for svindel, er blevet ansat på Copenhagen Business School (CBS). Her skal han undervise studerende i finans og økonomi.

Det skriver Radio24syv.

Den tidligere børsmægler er franskmand, hedder Fabrice Tourre og arbejdede i Goldman Sachs fra 2001 til 2010.

Ifølge flere internationale medier som The Guardian og Wall Street Journal er han dømt skyldig i svindel under USA's finanskrise.

For nylig gik CBS ud og tog afstand fra Danske Banks topledelse, fordi de ikke var et godt forbillede for de studerende. Alligevel vil universitetet have en central aktør fra finanskrisen til at undervise deres studerende.

Har »enestående kompetence«

CBS medgiver, at deres nye adjunkt er dømt for uetisk adfærd i forbindelse med handler under finanskrisen og svarer i en skriftlig kommentar, at de tager afstand fra den tidligere børsmæglers uetiske adfærd under finanskrisen.

Universitetet tilføjer, at de alligevel har ansat Fabrice Tourre, fordi han har en »enestående forskningsmæssig kompetence«, og fordi CBS ikke mener, at »forkert adfærd bør betyde livslang udelukkelse fra forskning og undervisning«.

Ansættelsen vækker kritik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten. Enhedslistens uddannelsesordfører, Rosa Lund, siger:

»Han er jo en af mændene bag den største finanskrise i nyere tid, og derfor synes jeg, det er meget underligt, at han skal undervise studerende, som skal arbejde i finanssektoren«, siger Rosa Lund til Radio24syv.

Ifølge Wall Street Journal blev Fabrice Tourre i 2013 fundet skyldig i under finanskrisen at bedrage investorer ved at få dem til at investere i obligationer bundet i de risikofyldte boliglån kaldet subprime lån.

Han blev dømt til at betale cirka 825.000 dollar - hvilket svarer til omkring 5,3 millioner kroner.

ritzau