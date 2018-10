Visitationszone skal bremse uro i Holbæk

Politiet opretter visitationszone i Holbæk.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse onsdag formiddag.

Baggrunden er, at politiet i den seneste tid har registreret flere voldelige sammenstød, hvor blandt andet knive og våben er blevet brugt.

Politiet har desuden observeret personer, der optræder på en måde, som giver politiet grundt til at frygte, at der kan være optræk til endnu flere sammenstød.

Uro om Bandidos-klubhus

En af de voldsomme hændelser skete søndag. Her blev rockergruppen Bandidos udsat for et angreb på sit klubhus på Østerstræde i Holbæk.

Ingen personer kom noget til, men der blev kastet flere molotovcocktails mod huset. Inden politiet nåede frem til stedet, havde rockerne dog selv slukket ilden med en skumslukker.

Umiddelbart mener politiet, at episoden hænger sammen med striben af andre kriminelle hændelser i byen i den senere tid.

ritzau