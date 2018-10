Skat jagter flere end 400 personer og selskaber over hele verden

»Det var ikke småsvindlere, der gik efter Danmark. Det er foretaget af nogle mennesker, som virkelig har forsøgt at dygtiggøre sig i, hvordan de kan suge penge ud«.

Sådan siger Steen Bechmann Jacobsen. Han bærer den lidt tørre titel fagdirektør for Særlig Kontrol i Skattestyrelsen, men jobbet er mere farverigt, end det lyder: Steen Bechmann står i spidsen for jagten på de 12,7 milliarder kroner, som Skattestyrelsen mener, at svindlere lænsede statskassen i skandalen om udbytteskat.

Han burde være godt klædt på til opgaven: Steen Bechmann Jacobsen kom til Skattestyrelsen tidligere i år fra jobbet som chefanklager hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, bagmandspolitiet.

Han genkender billedet af, at angrebet på den danske statskasse var et hjørne af internationalt organiseret komplot:

»Vi er bekendt med, at det her er ikke bare noget, som Danmark har været udsat for. Det, som I bringer frem understøtter, at det her er udtryk for et meget organiseret setup. Men jeg vil nødig kommentere på, hvad der er overgået andre lande – det er jeg slet ikke inde i«, siger Steen Bechmann Jacobsen.

Men ser I det samme billede – at det er nogenlunde de samme mennesker, de samme selskaber, der går igen i et større internationalt setup?

»Det kan vi jo se i nogle af de sager, vi har anlagt, ja«.

Sagerne er der mange af. Skattestyrelsen har stævnet flere end 400 personer og selskaber over hele verden, i et forsøg på at få fat på pengene, og endnu flere kan komme til.

»Vi anlægger ikke bare sager mod en inderkreds, vi anlægger i første omgang sager der, hvor vi har kunnet spore pengene hen til – de umiddelbare modtagere. Men der ud over, så går vi jo efter alle, som på ansvarspådragende vis har medvirket til, eller faciliteret, at det her har været muligt«.

De nye afsløringer viser, at en række store banker tjente rigtig mange penge på at medvirke i baggrunden – enkelte af dem har også medvirket i den danske sag. Går I også efter pengene hos dem?

»Jeg kan ikke kommentere på de enkelte rådgivere, banker eller personer. Men vi ser på om de har foretaget handlinger, eller undladt at foretage handlinger, som ville være naturlige inden for deres gebet på en måde, så de har pådraget sig et ansvar. Det er det meget store arbejde som vi laver sammen med vores advokater rundt omkring i verden: Er der et ansvarsgrundlag? Kun i det tilfælde retter vi en sag mod dem«, siger Steen Bechmann Jacobsen.