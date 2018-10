Brændende bil lukker togtrafik over Storebælt

Brændende bil lukker togtrafik over Storebæltsbroen onsdag eftermiddag i begge retninger.

Det oplyser Banedanmark på Twitter.

» Politiet har standset togtrafikken over broen. Der kører derfor ikke tog over Storebælt pt, lyder det i tweetet.

Den foreløbige melding er, at togtrafikken genoptages omkring klokken 15.15.

»Det ser ud til at holde, siger pressevagten ved Banedanmark.

Det er uvist, hvordan branden er startet.

Selskabet bag broen, A/S Storebælt, oplyser på sin hjemmeside, at hændelsen skaber kødannelser for den øvrige trafik.

