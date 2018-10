Efter knapt 11 måneder på posten: Niko Grünfeld trækker sig som kultur- og fritidsborgmester

Efter ugers massiv kritik i medierne trækker Alternativets borgmester i Københavns Kommune, Niko Grünfeld, sig nu fra posten.

Det sker efter at Grünfeld har været under pres for at have givet urigtige oplysninger om sit CV og tidligere ansættelser.

Niko Grünfeld begrunder sit farvel til borgmesterposten på sin egen Facebook-profil sådan her.

»Jeg gik ind i politik, fordi jeg troede på, at vi kunne lave politik på en ny måde og fremskynde en seriøs bæredygtig omstilling. Det tror jeg stadig på. Men det er sværere, end jeg havde regnet med. Og med større konsekvenser for min familie og mig selv, end jeg kan forsvare«.

»Derfor trækker jeg mig nu som kultur- og fritidsborgmester i København«.

»Min kæreste og mor til mine tre børn er i det sidste stykke tid blevet udsat for ting, som jeg ikke kan acceptere. De skal ikke trues, de skal ikke antastes på vores hjemadresse. Desuden skal min person naturligvis ikke overskygge Alternativets grønne projekt«.

»Samtidig har de fejl, som jeg har begået - og som jeg har undskyldt for - betydet, at jeg ikke kan fokusere målrettet på den politiske opgave, som jeg har taget på mig, som jeg ønsker«.

»Jeg tror ikke på at gøre noget halvhjertet, så jeg siger tak for nu. Og glæder mig over alt det gode, jeg har opnået sammen med resten af Alternativet, siden vi begyndte denne rejse for snart fem år siden«.

»At vi er kommet så langt havde jeg næsten ikke turde tro på. Drømmen om en grønnere planet og en bedre politisk kultur lever stadig i mig«.

Ved kommunalvalget i november 2017 blev Niko Grünfeld den helt store stemmesluger for Alternativet i Københavns Kommune med 4005 personlige stemmer.

Det gav ham den første borgmesterpost for Alternativet i hovedstaden og den prestigefyldte post var en kæmpe sejr for det nye parti.

Alternativets gruppe i borgerrepræsentationen vil, ifølge Ritzaus oplysninger, muligvis allerede torsdag udpege en afløser til borgmesterposten.

Niko Grünfeld, der er medstifter af Alternativet, ville sent onsdag aften ikke lade sig interviewe om sin beslutning.

Han var i 2017 partiets spidskandidat til kommunalvalget i København, hvor Alternativet sikrede sig 10,5 procent af stemmerne.

At borgmesteren trækker sig modtages med stor ærgrelse hos Alternativets leder Uffe Elbæk, der er politisk leder i Alternativet.

»Det er Nikos egen beslutning«, siger Uffe Elbæk til Ritzau.

