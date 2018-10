Ros fra 3F: Arbejdsulykker i metrobyggeriet er faldet Hovedentreprenøren for den nye metro i København får skulderklap af 3F for at have taget mange skridt i den rigtige retning angående arbejdsmiljøet på projektets byggepladser. Antallet af arbejdsulykker er nemlig faldet markant de seneste år.

’Metroulykke: Elektrikere slap heldigt fra eksplosion i tunnel’.

’To metroansatte forbrændt foran kolleger’.

Når arbejdsforholdene i forbindelse med det nye metrobyggeri i København er blevet nævnt i medierne, har overskrifterne sjældent været til fordel for selskabet bag byggeriet, Copenhagen Metro Team.

Men nu er der ros og skulderklap fra fagforeningen 3F til Copenhagen Metro Team.

Trods en start, der var til dumpekarakter i forhold til arbejdsmiljø, har hovedentreprenøren taget sig gevaldigt sammen og har fået bedre styr på tingene.

Antallet af arbejdsulykker, der har medført fravær, er gået fra at være hele 155 i 2015 til 9 indtil videre i år. Antallet af arbejdstimer er også mindre end tidligere, men ulykkesfrekvensen, der tager højde for arbejdsskader kontra arbejdstimer viser også en positiv udvikling. Den er faldet fra 30,90 i 2015 til 5,09 i de første ni måneder af 2018.

»Det har været en kæmpe omvæltning«, siger Silas Grage, der er faglig sekretær i 3F’s københavnske afdeling for bygge-, jord- og miljøarbejdere.

Silas Grage peger på en ændring i topledelsen tilbage i 2015 som et vendepunkt: »Siden da har de lavet en 180-graders vending. Det var både i forhold til samarbejdet med fagbevægelsen, arbejderrettigheder, sikkerhed - hele vejen rundt«, siger han.



Foto: Jacob Ehrbahn Metrolinjen ventes at stå færdig til sommeren 2019. Langt de fleste arbejdere har været udenlandske - her syv italienere, der stillede op til spontant gruppebillede. Foto: Jacob Ehrbahn

Metrolinjen ventes at stå færdig til sommeren 2019. Langt de fleste arbejdere har været udenlandske - her syv italienere, der stillede op til spontant gruppebillede. Foto: Jacob Ehrbahn Foto: Jacob Ehrbahn

Vicedirektør og talsmand i Copenhagen Metro Team Sigurd Nissen-Petersen var en af dem, der kom ind i projektet i begyndelsen af 2015.

»En afgørende faktor har været etablering af en ny kultur, hvor folk taler mere med hinanden, passer på hinanden og ved, at man har pligt til at blande sig, hvis der er problemer med sikkerheden. Og hvor ingen medarbejdere, heller ikke dem, der har første arbejdsdag, er bange for at råbe op, hvis der er brud på sikkerheden«, siger han.

En konkret ændring er, at der eksempelvis har været valgt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på alle byggepladser i metroprojektet. Det har gjort en stor forskel, mener Sigurd Nissen-Petersen.

9 arbejdsulykker er ikke godt nok

2018 har indtil videre budt på markant færre arbejdsskader end tidligere år. Men 9 er stadig for mange erkender både Sigurd Nissen-Petersen og Silas Grage fra 3F.

»Vi vil aldrig være tilfredse med at have arbejdsulykker på vores pladser. Men vi er stolte over den udvikling, der har været i den rigtige retning«, siger Sigurd Nissen-Petersen.

Ifølge Silas Grage er der grund til at give holdet bag metrobyggeriet et skulderklap for de ændringer, de har lavet.

»Det er jo ikke en mønsterarbejdsplads. Men de skal have anerkendelse for at have ændret retning og for at tage problemet alvorligt. De er kommet rigtig langt, i forhold til hvor de var. Tidligere var det altså et skidt sted at arbejde«, siger Silas Grage.