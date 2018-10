»Helt uacceptabelt«: Råt svine-affald fra slagterier smitter mink med farlige bakterier En tredjedel af alle mink i Danmark er smittet med MRSA-bakterier. Også flere pelsdyravlere smittes.

En tredjedel af de danske minkfarme er inficeret med MRSA, og den frygtede bakterie bliver primært overført til minkene gennem foderet.

Det skriver DR.

Mink på danske besætninger bliver nemlig fodret med råt slagteriaffald fra svin, og når dyrene mæsker sig i svinerester - som udgør en del af deres kost - risikerer de at blive smittet med multiresistente bakterier.

Det er forskere fra DTU, der har fundet sammenhængen mellem de multiresistente bakterier og resterne af svinekød, som minkene spiser.

Mariann Chriél fra DTU Veterinærinstituttet fortæller, at MRSA-bakterierne ofte sidder på minkenes poter og i deres svælg.

»Og vi kan også se, at de typer MRSA, vi ser hos minkene, er de samme, som dem vi ser hos svin«, siger Mariann Chriél til DR.

Speciallæge i klinisk mikrobiologi Michael Pedersen fra Hvidovre Hospital er foruroliget over situationen på minkfarmene.

»Det er helt uacceptabelt. Ligefrem at pode dyrene med resistente bakterier«, siger han til DR.

Ansatte smittes

Der registreres flere og flere tilfælde af MRSA-bakterier blandt de ansatte på landets minkfarme.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut blev der i 2017 registreret 41 personer med MRSA, som var smittet efter kontakt med mink.

I 2016 var det tal 26. Og i 2015 var der kun 15 registrerede tilfælde.

De danske pelsdyravleres andelsselskab, Kopenhagen Fur, har ikke ønsket at give DR et interview om udviklingen på minkbesætningerne.

Men i en skriftlig udtalelse skriver Kopenhagen Fur blandt andet, at den anser risikoen for spredning fra minkfarme til det øvrige samfund for at være »ganske begrænset«.

Antallet af MRSA-smittede personer i Danmark har generelt været stigende de seneste år. Nogle bliver smittet, fordi de har været i kontakt svin.

I disse tilfælde er der - som ved minkene - tale om husdyr-MRSA, der er udbredt i de danske svinestalde.

ritzau