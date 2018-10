Tidligere kolleger til svindelmistænkt: Britta arbejdede med de største tilskudsbeløb, var IT-testpilot og tog møder med Rigsrevisionen – og havde måske en særlig grund til at møde tidligt Den internationalt efterlyste afdelingschef i Socialstyrelsen spillede en stor rolle i administrationen af den milliardstore satspulje til udsatte. Tidligere kolleger er i chok.

Når ansatte i Socialministeriets tilskudsadministration kom på arbejde om morgenen, kunne de ofte se, at deres kollega Britta Nielsen, der nu er mistænkt for at have bedraget statskassen for 111 millioner kroner, var kommet på arbejde før de fleste andre.