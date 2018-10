Cheføkonom: »Stigningen i boligpriserne har været den mest skævt fordelte stigning, vi nogensinde har set i vores tal«

At hans eget ministerium påviser, at opsvinget kommer de højeste indkomstgrupper mest til gode, betyder ikke, at der er behov for at gøre noget ved det, mener ministeren. Han understreger, at opsvinget er bredt forankret takket været rekordhøj beskæftigelse og meget lav ledighed.

»Det er rigtigt, at toppen af indkomstfordelingen i enkelte år har oplevet en højere indkomstfremgang end andre grupper, men det skyldes midlertidige forhold, som vi har beskrevet i ’Økonomisk Redegørelse’. Andre af vores analyser viser netop, at lønindkomsten for alle praktiske formål er vokset omtrent det samme for alle grupper i de senere år, og der er ikke tegn på, at de højestlønnede stikker af fra andre«, skriver Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Heller ikke med hensyn til erhvervslivet er der grund til bekymring, mener han: »Hvis regeringens prognose holder stik, så kan erhvervslivet se frem til en fortsat stigning i det private forbrug i de kommende år«.