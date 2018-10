Arbejdsmarkedet fortsatte rekordstriben i august Der kom både flere private og offentlige lønmodtagere i august, og dermed fortsatte rekordstriben.

Med en stigning i både antallet af lønmodtagere i det private og det offentlige i august blev der igen sat rekord. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Antallet af lønmodtagere i Danmark steg med 6500 i august. Det sender antallet op på 2.760.000.

I det private steg antallet af ansatte med 5300 i august og fortsatte dermed den stigning, der har præget beskæftigelsen i det private i flere år. De sidste fem år er der gennemsnitligt kommet 3500 nye lønmodtagere i det private hver måned ifølge Danmarks Statistik.

»I august 2018 var der 1.928.300 lønmodtagere i sektorgruppen. Det er det højeste antal nogensinde og 24.800 flere end i marts 2008, hvor antallet af personer med lønmodtagerjob i virksomheder og organisationer nåede sit højeste inden krisen«, skriver Danmarks Statistik.

I det offentlige steg antallet af lønmodtagere til 831.400 - et hop på lidt over 1000.

»Det slår en tyk streg under, at vi nu igennem flere år har haft et økonomisk opsving i Danmark. Et opsving, der særligt på arbejdsmarkedet har været buldrende stærkt«.

»Det er der god grund til at glæde sig over, for det betyder, at endnu flere mærker opsvinget på egen krop – og pengepung«.

»Samtidig er det et solidt signal om, at fremgangen i dansk økonomi har holdt dampen oppe hele vejen gennem årets andet kvartal«, skriver makroøkonom i Sydbank Søren V. Kristensen om mandagens tal.

Mandagens tal har som vanlig fået økonomer fra erhvervsinteresseorganisationer og arbejdsgiverorganisationer til at italesætte mangel på arbejdskraft og kalde på reformer, der kan sende flere ud på arbejdsmarkedet.

Dansk Erhverv kalder på lempelser i reglerne for udenlandsk arbejdskraft, og interesseorganisationen Cepos hæfter sig ved, at der er en stigning i antallet af offentligt ansatte, der kunne være blevet ansat i det private.

Hos Dansk Byggeri kalder cheføkonom Bo Sandberg også på reformer.

»Men det er også vigtigt at understrege, at reformer jo bestemt ikke altid behøver at være med pisk, men kan også være med gulerod«.

»For eksempel kan der være god musik i at give yderligere skattemæssigt incitament til at få seniorerne til at blive længere tid på arbejdsmarkedet i forbindelse med finanslovsforhandlingerne«, skriver han.

ritzau