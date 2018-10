Løkke: Hvidvask og svindel ødelægger tilliden Statsministeren advarer i tale om, at sager om hvidvask og svindel er gift for ethvert samfund.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) erkender på den antikorruptionskonference, der indledes i København mandag, at der fortsat er noget at arbejde med i Danmark på dette område.

Det sker, efter en periode hvor sagen om hvidvask i Danske Banks estiske afdeling og sagen om svindel for mere end 100 millioner kroner i Socialstyrelsen har fyldt medierne.

»Intet land i verden er fri for korruption, og lad os bare være ærlige. Danmark har også plads til forbedring«.

»I løbet af de seneste par måneder har vi været vidne til skammelige eksempler på hvidvask og det, der ser ud til at være bedrageri med offentlige midler«, siger han i talen.

Og Løkke understreger, hvor ødelæggende disse sager kan være for tilliden til samfundet.

»Vi er ikke vant til at støde på disse problemer. Det er derfor, at vi bliver chokeret, når de opstår«.

»Men mest af alt er vi forargede. Fordi bedrageri og hvidvask underminerer et af de vigtigste fundamenter i vores samfund: Vores tillid til institutioner, virksomheder og hinanden«, siger han.

Statsministeren mener, at det ikke nytter noget at hævde, at man er fejlfri.

I stedet er vejen frem at erkende udfordringerne og insistere på åbenhed og gennemsigtighed.

IACC-konferencen har 1200 deltagere og arrangeres i samarbejde med antikorruptionsbevægelsen Transparency International.

46 ministre fra hele verden har blandt andet meldt deres ankomst. 26 lande deltager i det såkaldte højniveausegment, herunder USA, Kina, Storbritannien, Tyskland og Frankrig.

ritzau