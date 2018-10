Elever sparker, niver og kaster alt fra borde til cykler efter lærerne: Skoler kæmper for at stoppe volden Lærere udsættes i stigende grad for vold i skolen. Skoler laver handlingsplaner for at hindre det.

FOR ABONNENTER En elev i klassen går amok og kaster med borde og stole ... det oplyses, at der en evakueringsplan, så underviseren skal redde de andre elever ud af klassen, hvis eleven har udadreagerende adfærd«. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind