Eksperter: Nyt skattevæsen kan køre af sporet igen Opsplitningen af Skat og indførelse af nye milliarddyre it-systemer skaber risiko for, at det igen går galt for skattevæsenet, mener to eksperter.

Skat har, siden organisationen blev skabt i 2005 som en »drøm om et strømlinet og effektivt skattevæsen« aldrig fået ro til at udvikle sig. I stedet har konstante forandringer og omorganiseringer demotiveret medarbejderne og ført til en række problemer.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har sammen med et flertal i Folketinget besluttet at løse problemerne ved at splitte Skat op i 7 styrelser og indføre nye, milliarddyre og komplicerede it-systemer.

Men med de store forandringer opstår de samme risici, som tidligere fik problemerne i Skat til at løbe ud af kontrol, og det skaber risiko for, at det går galt igen.

Det mener professor emeritus i offentlig forvaltning Jørgen Grønnegård Christensen, der sammen med sin kollega på Aarhus Universitet, professor Peter Bjerre Mortensen, i dag udgiver en bog om Skats udvikling under titlen »Overmod og afmagt«.

»Man kan i hvert fald ikke udelukke, at der vil opstå alvorlige problemer endnu en gang«, siger Jørgen Grønnegård.

Jørgen Grønnegård Christensen

Beslutningen om at splitte Skat op i syv selvstændige styrelser blev truffet, efter at skatteministeren i 2015 havde »kastet håndklædet i ringen«, som de to forvaltningsretseksperter betegner det.



På det tidspunkt var Skat blevet hårdt ramt af problemsager med sammenbrud i gældsinddrivelsen, fejlagtige ejendomsvurderinger og en svindelsag, der havde lænset Skat for mere end 12 milliarder kr.

Jørgen Grønnegård Christensen peger på, at man med opsplitningen af Skat i syv selvstændige styrelser vender til situationen for 30 år siden, før man samlede opkrævningen af told og skat. Han ser beslutningen om nu at splitte Skat som »en politisk reaktion, der skal vise, at man tager problemerne alvorligt«.

Det er, mener de to forvaltningseksperter, »ikke afgørende for succes eller fiasko«, om skattevæsenet er samlet i en stor eller i flere mindre organisationer. Problemet er, at man gør livet svært for skattevæsenet og medarbejderne med de konstante og voldsomme forandringer af organisationen.

»Skat har aldrig været en organisation, der har fået lov at hvile i sig selv og udvikle sig«, siger Jørgen Grønnegård.

Frustrerede medarbejdere

Selv om Skat efter fusionen blev skåret ned fra 10.500 til 6.000 medarbejdere, gik det ikke for alvor gik ud over Skats kerneopgave, som er at opkræve skat fra borgere og virksomheder. Men organisationen blev voldsomt presset, peger de to eksperter på.

»Vi siger, at rationaliseringerne gik godt, men de gik for hurtigt. Og man skiftede i høj grad kurs og blev ved med at pille ved det og gennemføre ret grundlæggende ændringer«, siger Jørgen Grønnegård Christensen.

For eksempel slog man i 2009 Skat og Skatteministeriets departement sammen, hvorefter man et par år senere skilte dem igen. Det har »krævet en enorm energi i organisationen«, siger han.