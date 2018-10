Jeppe Kofod om tysk tavshed i svindelsag: »Det er symptomatisk for, hvordan samarbejdet eller manglen på samme foregår blandt de europæiske lande«

»Det er i sig selv en skandale, og det er i øvrigt også meget symptomatisk for, hvordan samarbejdet eller manglen på samme foregår blandt de europæiske lande«.

Så klart lyder dommen fra europaparlamentarikeren og gruppeformanden for de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet, Jeppe Kofod, efter det er kommet frem, at Tyskland undlod at advare om, at Danmark var et muligt mål for svindel med udbytteskat.

Selv om Tyskland fik nys om svindlen i 2011 og i 2012 kom i besiddelse af en detaljeret plan med Danmark og flere andre lande som muligt mål, skulle der gå år, før de tyske myndigheder første gang kontaktede et andet land om sagen; Storbritannien. Først i februar 2015 blev OECD kontaktet, men her undlod Tyskland at nævne de konkrete lande nævnt i planen. Samme sommer fandt Skat ud af, at Danmark havde mistet 12,7 milliarder kroner på skattefidusen.

Ifølge Jeppe Kofod, har Tyskland har svigtet og begået brud på EU-traktaten, der forpligter alle lande til loyalt at samarbejde omkring ting, der kan skade andre lande. Men problemet er større end et enkelt EU-medlemsland, mener han.

Tyskland mener omvendt ikke, at de har gjort noget galt, fordi myndighederne ikke vurderede, at den skattespekulation, der fandt sted i Tyskland, kunne gennemføres i Danmark.

Ingen europæisk alarmcentral

Men om Tyskland rent faktisk har brudt traktaten, er ikke det, man bør have fokus på, mener Jeppe Kofoed.

»Man kan gøre det til et stort slagsmål om paragraffer, og hvad man er forpligtet til og ikke forpligtet til. Det tror jeg, vil tjene sagen meget lidt«, siger han.

Så de har gjort noget forkert, men det er ikke mod dem man skal sætte ind?

»Man kan sagtens tage det op med tyskerne og spørge, hvorfor de ikke har informeret os og overholdt den her del i traktaten om loyalt samarbejde. Det synes jeg er helt rimeligt. De to ting, synes jeg, vi skal tage op med dem. Men når det er sagt, har vi bare set gang på gang på gang, at det er et mere generelt problem blandt EU-landene, at man ikke har det her samarbejde konkretiseret og ikke har det koordineret«.

Er det i virkeligheden mere EU-systemet end Tysklands ageren, der er noget galt med?

»Nej, det er de 28 medlemslande, der ikke har fået opstillet en ordentlig måde at samarbejde på«.

Han bemærker, at Europa-Parlamentet allerede har vedtaget et forslag om at oprette en europæisk alarmcentral for skattesvindel. Beslutningen er bare ikke ført ud i livet af rådet og medlemsstaterne.

»Der findes ikke det, jeg har ønsket at få, altså en slags alarmcentral, som man skal kunne ringe 112 til«, siger han, og fortsætter:

»Medlemslandene er alt for langsomme og har ikke taget de her ting op og har ikke vist interesse for det. Det man så kan håbe på, er, at den her skandale gør, at der nu kommer en fornyet interesse. Men det eneste, jeg har hørt fra Karsten Lauritzen (V) derhjemme, er, at man skal lave nogle bilaterale aftaler mellem Danmark og Tyskland. Og det er jo totalt utilstrækkeligt. Det er fint nok at tale med Tyskland, men hvad nu, hvis den næste svindel starter i Spanien eller i Portugal eller i Frankrig?«.

Parlamentariker vil have særlig undersøgelse

Også andre europa-palamentarikere reagerer i disse dage på afsløringerne om den svindel med udbytteskat, der har kostet ni europæiske lande i alt 410 milliarder kroner. Den tyske politiker Sven Giegold og koordinater for De Grønne i Udvalget for Økonomi og Valuta, ECON, sendte for nyligt en mail til sine udvalgskollegaer.

I mailen beder han medlemmerne overveje for første gang at udløse en kriseintervention i den europæiske regulering ved at igangsætte en særlig undersøgelse af udbytteskattesagen.

Det er Jeppe Kofoed positivt stemt overfor:

»Det er jeg sådan set enig med Sven Giegold i, at det er en af de optioner, der ligger på den kortsigtede bane lige nu og her«, siger han, men bemærker, at det kun er Det Europæiske Råd og landenes ministre, der kan igangsætte undersøgelsen.