Anden halvleg: Rigtige mænd lugter af bål Mens mænd i hele Danmark diskuterede for eller imod gasgrill, tog min søn og jeg soveposen i egen hånd og forsvandt ud i vildmarken. Sådan da.

Løvfaldssommeren udløste det klassiske skænderi mellem mænd. Kan en person, der griller over gas, overhovedet sige, at han har grillet?

Jeg fulgte debatten på Facebook, hvor en mand, jeg kender, var blevet tvunget til at gå gasvejen af sin kone. Bagefter indrømmede han, at det både var nemt, hurtigt og smagte godt, men at det også føles som snyd.

Ja, Gud fanden er det da snyd. Det er da også lettere at smide en bøf på radiatoren, men det er jo ikke derfor, vi griller.

Man griller, fordi det er besværligt, langsommeligt og fordi, vi kan lide at svine os til.

Stjerner og rejebrød

Jeg ligger inde i et shelter på Kullen og læser på min telefon om gasgrillsløgnen på den overlevelsestur, som min søn og jeg lidt improviseret kastede os ud i i efterårsferien. Og ikke bare grillede vi.

Vi grillede over de rene flammer fra bålet, fordi vi ikke havde tålmodighed til at vente på gløderne. Hvilket betød, at vores pølsebrød blev småforkullede. Men alligevel smagte ’hotdogs’ med rejer og mayonnaise fuldkommen genialt. Faktisk den bedste rejemad ever.

Og mens vi sidder i røg og damp og fedter med halvfrosne skaldyr, siger min søn det, som jeg også selv husker fra min spejdertid:

»Det er dejligt at blive rigtig beskidt«.

Foto: Christian Skylv Set fra et shelter på Kullen er der langt flere stjerner på himlen. Eller også plejer de bare normalt at gemme sig.

Han gør mig opmærksom på, hvor mange stjerner man kan se på en himmel, når alle bilerne har forladt P-pladsen. Jeg kigger op fra bålet og synes, jeg kan se en tåge af stjerner, måske er det mælkevejen. Måske er det bare mig, der er lidt rørt over min observante søn.

Gammelfars malurt

Dagen efter fortsætter vi op til Isaberg i Småland, hvor der er endnu et gratis shelter, Stackebo, på det bjerg, man står på ski på om vinteren.

Min søn sætter sig til at fotografere fugle, som spiser resterne af vores sorte pølsebrød, mens jeg går i selvsving over de voldsomme efterårsfarver, gule, røde, brune blade.

»Prøv lige og se de visnede bregner her. Det minder om malurt. Men det skulle vi jo nødigt have i bægret«, siger jeg til ham, notch, notch.

Han kigger undrende. Jeg forklarer, at det er en meget bitter urt, og at man derfor talte om det uhensigtsmæssige i, at der var malurt i bægret, for blot en lille smule gør, at det smager meget grimt. Han ryster på hovedet og må konstatere:

»Du er det ældste menneske, jeg snakker med«.



Hvilket jeg faktisk aldrig havde tænkt på. For sådan opleves det bare ikke, set indefra.

Jeg ved jo godt, at han med sine 17 år er mere end tre gange yngre end mig. Han er dobbelt så stærk som mig, og han kommer til at erfare fire gange så meget som mig, mindst.

Men i disse dage, hvor vi ligger på hylden i et shelter i Sverige, lugter vi præcis lige meget af bål. Som mænd nu engang helst skal.