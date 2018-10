Pape jubler over Levakovic-dom: »Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget over, at vi kan smide typer som ham ud« Ifølge justitsministeren afspejler menneskeretsdom den såkaldte København Erklæring, som Pape stod i spidsen for. Den er dog ikke nævnt i dommen.

Det bliver modtaget med begejstring af den danske regering, at den kroatiske Jura Levakovic nu har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols ord for, at det ikke er en overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at udvise ham.

»Der har ikke været en overtrædelse af artikel 8«, lyder konklusionen i dommen med henvisning til den artikel i konventionen, der handler om retten til respekt for familieliv.

»Det glæder mig selvfølgelig rigtig meget, at det, det danske retssystem har gjort, nu også bliver bekræftet der. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget over, at vi kan smide typer som ham ud«, siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Jura Levakovic er i familie med den endnu mere berygtede Gimi Levakovic. Afgørelsen har været ventet med spænding. Hvis menneskerettighedsdomstolen havde underkendt udvisningen af Levakovic, havde det mildt sagt været en begmand for justitsministeren.





Han fik i april vedtaget den såkaldte København Erklæring i forbindelse med det danske formandskab for Europarådet. En erklæring, der ikke mindst ifølge den danske regering havde til formål at gøre det nemmere for nationale domstole at udvise kriminelle udlændinge - uden efterfølgende at blive underkendt af dommerne i Strassbourg. Derfor ville det have stillet erklæringen i dårligt lys, hvis menneskerettighedsdomstolen tirsdag havde underkendt udvisningen af Levakovic.

Vicepræsident såede tvivl om effekt

Spørgsmål er dog, om dommen tirsdag morgen ligefrem kan udlægges som en sejr for Pape og og et resultat af ’hans’ erklæring. På Twitter kommenterer Pape selv dommen således:



»Godt! Jeg er særligt glad for at dommen afspejler vores fokus i forbindelse med vedtagelsen af KBH-erklæringen i foråret under det danske formandskab for Europarådet. Dommen i dag viser værdien af vores internationale indsats«.

Kigger man dommen igennem, er der dog ingen direkte henvisninger til København Erklæringen.

Tilsvarende interviewede Politiken i april - efter vedtagelsen af København Erklæringen - vicepræsidenten ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Angelika Nußberger. Her satte hun spørgsmålstegn ved, om erklæringen reelt medfører ændringer i menneskerettighedsdomstolens praksis.

»Jeg ser det mere som en ændring af nuancer i det eksisterende system end en rigtig reform«, forklarede hun til Politiken.

Kort forinden havde Søren Pape Poulsen (K) selv fremhævet afsnit 28 i København Erklæringen som nyskabende. Afsnittet siger blandt andet, at menneskeretsdomstolen som udgangspunkt skal være tilbageholdende med at omgøre nationale domstoles afgørelser, hvis disse nationale domstole har foretaget en rimelig afvejning af menneskerettighederne, ikke mindst i sager om retten til familieliv, religionsfrihed, forsamlingsfrihed og ytringsfrihed.

Pape: En sejr for Danmark

Det er netop artikel 8 i konventionen om retten til familieliv, der er afgørende i sagen med Levakovic.







Vicepræsident Angelika Nußberger så dog afsnit 28 i København Erklæringen som knap så afgørende som Pape gjorde:

»Punkt 28 redegør ganske enkelt for den nuværende position i Strassbourg-retspraksis«, forklarede hun til Politiken i april.

Og adspurgt, om København-erklæringen gør det nemmere for medlemsstater som Danmark at udvise kriminelle udlændinge, henviste Angelika Nußberger da også til, at domstolen i forvejen i en række domme har godkendt udvisninger ud fra samme logik som i afsnit 28.



»København-erklæringen gør det derfor hverken lettere eller vanskeligere«, forklarede hun.

Adspurgt, om hans er dagens dom som en sejr for sig selv og København Erklæringen, svarer Søren Pape Poulsen:

»Jeg ser det som en sejr for Danmark«.