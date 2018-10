Sælgere af kemilegetøj skal nemmere kunne straffes Regeringen vil øge straffen for at sælge legetøj, der er farligt eller indeholder ulovlige kemiske stoffer.

Regeringen tager nu konsekvensen af de seneste sager om legetøj, der har vist sig at indeholde giftige stoffer.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) vil gøre det lettere at komme efter de butikker og grossister, der sælger farligt legetøj.

Tidligere kunne man kun blive straffet, hvis man var klar over, at man solgte ulovligt legetøj.

Fra og med juli næste år skal det være sådan, at man kan blive politianmeldt, selv om man ikke har vidst, at der var tale om varer med indhold af skadelige stoffer.

»Fremover skal vi også kunne straffe de virksomheder, der sløser med sikkerheden«.

»På den måde bliver virksomhederne i højere grad stillet til ansvar for, hvad de sælger«, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Erhvervsminister: Virksomheder vil stramme op

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) har en forventning om, at de nye regler vil få importørerne og legetøjskæderne til at stramme op.

»Jeg tror på, at det vil få de virksomheder, som måske ikke var så grundige før, til at blive endnu mere bevidste om reglerne«, siger han.

Skærpelsen er blandt andet foranlediget af historier om, hvordan der i Danmark er blevet solgt squishies og slim, der indeholdt ulovlige stoffer.

Senere onsdag er miljøministeren indkaldt til åbent samråd for at forklare, hvordan han vil hjælpe forbrugerne med at undgå at købe legetøj med skadelige kemikalier.

Christian Rabjerg Madsen, der er miljøordfører for Socialdemokratiet, erklærer sig tilfreds med, at ministeren har reageret på de aktuelle sager.

Men han mener ikke, at indsatsen mod de farlige stoffer skal stoppe her, og derfor vil han på samrådet forhøre sig om mulighederne for at indføre varedeklarationer på legetøj.

»Vi har varedeklarationer på rengøringsmidler og kosmetik. Den praksis bør også gælde for legetøj, så det bliver nemmere for forhandlerne at stille krav til producenterne«, siger han.

