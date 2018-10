Professorer: Det nye Skat var katastrofalt dårligt forberedt

Forvaltningseksperter retter en skarp kritik af grundlaget for at etablere Skat for godt ti år siden.

Det skriver Berlingske på baggrund af en ny bog fra Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Bjerre Mortensen, begge professorer ved Aarhus Universitet.

Beslutningen om at nedlægge det kommunale skattevæsen og lade staten i form af Skat overtage det samlede skattevæsen og al inddrivelse var nærmest katastrofalt dårligt forberedt, lyder en af pointerne.

»Det her er stærkt kritisabelt. Meget stærkt kritisabelt. Tænk sig, at vi i et system som det danske kan have et beslutningsforløb om en af de største administrative reformer i danmarkshistorien, der baserer sig på et grundlag, der er så løsagtigt, letfærdigt og mangelfuldt«, siger Jørgen Grønnegård Christensen til avisen.

Forskerne peger på, at der ikke blev lavet analyser af konsekvenser og gevinster ved at omlægge skattevæsenet.

»Da man vedtager det, har man ikke noget særligt solidt grundlag. Man stillede ikke kritiske spørgsmål til, om det nu også kunne passe, for hele tanken på det tidspunkt med strukturreformen var, at centralisering var godt. Man efterspurgte ikke så mange tal og analyser«, siger Peter Bjerre Mortensen.

Siden Skat blev etableret i 2005 har myndigheden været præget af en række skandalesager. Senest om svindel med udbytteskat, og tidligere har der været sager om kollaps af et fælles inddrivelsessystem kaldet EFI og nedbrud i systemet for ejendomsvurderinger.

Det er ikke lykkedes Berlingske at få en kommentar til sagen fra daværende skatteminister Kristian Jensen, der stod i spidsen for projektet.

Men nuværende skatteminister Karsten Lauritzen (V) afviser kritikken af, at etableringen af Skat skete på et løst grundlag.

Han erkender dog, at man »effektiviserede for hurtigt og for voldsomt«.

