28. september lukkede landet ned: Politiet mørklægger, hvor meget storstilet politiaktion har kostet skatteborgerne Rigspolitiet vil ikke fortælle, hvor mange mandetimer, der blev brugt på den historisk store politiaktion 28. september. Offentlighedsekspert kalder begrundelserne for mørklægningen »diffuse« og uden hold i lovgivningen.

Rigspolitiet har brugt lidt over tre uger på at overveje, om offentligheden må få at vide, hvor mange ressourcer, der blev brugt på den storstilede politiaktion 28. september.

Aktionen var af historisk omfang:

Samtlige af landets politikredse var involveret i en landsdækkende menneskejagt, der lammede store dele af infrastrukturen i Danmark. I flere timer var motorveje spærret, broer lukket og færgeforbindelser indstillet. I dag ved vi, at aktionen skyldtes, at PET frygtede et angreb mod nogle enkeltpersoner. Vi ved også, at eksempelvis Volvoen, som politiet den dag efterlyste og satte alt ind på at finde, var en misforståelse og senere viste sig ikke at have noget som helst med sagen at gøre.

Men derudover har myndighederne ikke ønsket at gøre offentligheden ret meget klogere på, hvad der konkret førte til aktionen: Et faktum, som flere folketingspolitikere siden har kritiseret PET for, da indsatsen berørte tusindvis af mennesker og unægtelig må have kostet politiet mange ressourcer.

Men hvor mange?

Politiet har nu besluttet, at det vil man heller ikke oplyse.



I et afslag på aktindsigt i antallet af mandskabstimer, der blev brugt på politiaktionen, skriver Rigspolitiet til Politiken:



»Rigspolitiet har truffet beslutning om ikke at udlevere oplysninger om ressourceforbruget i forbindelse med politiaktionen den 28. september 2018«.



»Denne beslutning er truffet for at beskytte væsentlige hensyn til forebyggelse og efterforskning af lovovertrædelser«, lyder begrundelsen.

»Diffuse« henvisninger

Oluf Jørgensen, en af en af Danmarks førende eksperter indenfor reglerne om offentlighed i forvaltningen, har gennemgået Rigspolitiets afgørelse, som blev sendt til Politiken tirsdag.

Han mener ikke, at Rigspolitiets har sine argumenter i orden.



»Rigspolitiet kommer ikke med en tilstrækkelig begrundelse. Dermed lever de jo ikke op til lovens formål om demokratisk kontrol, som jo også bør gælde politiet«, mener Oluf Jørgensen.

»Jeg kan ikke se nogle problemer i, at de skulle kunne give aktindsigt i ressourceforbruget«, siger Oluf Jørgensen.

Rigspolitiet henviser konkret til offentlighedslovens paragraf 33, nr. 1 i sit afslag.



Det er en bestemmelse, der giver myndighederne ret til at begrænse retten til aktindsigt i det omfang, det er nødvendigt for at beskytte hensynet til »forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse og lignende og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning«, som der står i loven.

Oluf Jørgensen siger:



»Rigspolitiet kommer blot med en række diffuse henvisninger til forebyggelse og efterforskning. Den paragraf i offentlighedsloven, de henviser til, kræver en nærliggende fare for reel skade, hvis man giver aktindsigt, og det kan der jo ikke være tilfældet her. Der er jo anmodet om aktindsigt, efter aktionen er afsluttet«, siger han.