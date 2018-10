Motorcykelelev mister livet i soloulykke i Espergærde

En køretime fik en fatal afslutning for en 50-årig kvinde, der onsdag morgen kørte galt ved en rundkørsel nær Espergærde.

Det oplyser Nordsjællands Politi, der fik anmeldelsen om trafikulykken klokken 09.22.

Kvinden var ved at tage motorcykelkørekort, og det var under en køretime, at hun gik i stå ved Skindersøvej-rundkørslen i Espergærde. Da hun fik gang i motorcyklen igen, mistede hun herredømmet og kørte ud i skovkanten, hvor hun ramte et træ.

Umiddelbart efter ulykken blev det oplyst, at hun var i kritisk tilstand, og lægehjælp ankom hurtigt til stedet. Hendes liv stod dog ikke til at redde, og hun blev erklæret død på ulykkesstedet, oplyser politiet.

Kvindens pårørende er underrettet.

Ulykken resulterede i, at et stykke af Skindersøvej blev midlertidigt afspærret, og det skabte trafikale problemer i området.

