Bekendtgørelsen træder i kraft 22. oktober 2018. Gymnasierne skal senest 1. januar 2019 opgive et mål for nedbringelse af det samlede fravær i skoleåret 2018-19.

Skolernes resultater måles op mod en baseline , som ministeriet har udregnet på baggrund af karaktererne fra 9.-klasse-prøven i årene 2014-16. Der indgår karakterer for fire prøver i dansk og to i matematik.

Analyse: Det er lidt af et paradoks, at regeringen kalder sig liberal, men at Løkke samtidig leger skoleleder Regeringen blander sig direkte i styringen af skoler, gymnasier og universiteter.