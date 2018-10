Ældre kvinde fundet død i parkeret bil

En ældre kvinde er onsdag eftermiddag fundet død i en parkeret bil i Frederikshavn.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har siden klokken 15.40 været massivt til stede i området omkring Danmarksgade og Teglgårdsvej, fremgår det.

Kort forinden var kvinden blevet fundet siddende død i den parkerede bil.

Politiet behandler dødsfaldet som mistænkeligt. Det betyder, at sagen fra starten bliver efterforsket som et drab, selv om politiet ikke ved, om der ligger en forbrydelse bag dødsfaldet.

Det gør man for ikke at ødelægge eventuelle spor, hvis det senere skulle vise sig, at afdøde er offer for en forbrydelse.

ritzau