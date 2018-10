Højere forlystelser på vej på Bakken: Skaber strid mellem nabokommuner

Skal Bakken kunne bygge en halv etage højere forlystelser og restauranter?

Ja, mener de i Lyngby-Taarbæk. Nej, lyder svaret i Gentofte.

De to kommuner er kommet i en ny strid om den populære forlystelsespark Bakken, som ligger på grænsen mellem de to kommuner.

I 2017 skabte det splid, da Lyngby-Taarbæk gav Bakken lov til at holde 15 dage ekstra åbent.

Nu vil kommunen igen lempe på reglerne for Bakken og tillade højere byggerier.

»Bakken skal kunne overleve. De har i dag meget restriktive muligheder, og nu åbner vi lidt mere op«, siger Simon Pihl Sørensen socialdemokratisk viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune til DR P4 København og fortsætter:

»Det giver Bakken mulighed for at konkurrere og skabe arbejdspladser i vores lokalområde«, siger han til DR P4 København.

Men den holdning deler man ikke i Gentofte.

»Forlystelserne vil være synlige om dagen og om aftenen med lys på. Og støjgenerne er ikke belyst. Så det er både det visuelle og det støjmæssige, som kan være til gene«, siger Karen Riis Kjølby, der er konservativ formand for Teknik- og Miljøudvalget i Gentofte Kommune til DR P4 København.

Har ikke haft mulighed for at diskutere problemerne

Gentofte Kommune vil derfor sende et høringsvar til Lyngby, hvor de giver udtryk for bekymringen.

»Vi skulle have drøftet hvilke problemer der her giver for problemerne for borgerne i Gentofte Kommune, og diskuteret problemerne. Det har vi slet ikke haft mulighed for«, siger hun til DR P4 København.

De nye regler er til gengæld et nødvendigt skridt, hvis man spørger Bakken selv.

Bakken skal nemlig fortsat kunne udvikle sig, for at være konkurrencedygtig, mener Nils-Erik Winther, direktør for Bakken.

»Vi har ikke nogle planer pt. men nu får vi nogle rammer, så hvis og når vi skal have nye forlystelser, så gør det det nemmere«, siger Nils-Erik Winther til DR P4 København.

Han fastslår samtidig at Bakkens arealer - blandt andet parkeringspladsen som ligger i Gentofte Kommune - skal optimeres, så generne bliver mindst mulige for beboerne i området.

»Jeg håber at Gentofte vil være med til at optimere parkeringspladsen, så vi hurtigere får bilerne ind på pladsen«, siger han til DR P4 København.

Høringsfristen for de nye regler i Lyngby-Taarbæk Kommune udløber d. 31. oktober.

Ritzau