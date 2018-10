Regeringen lægger op til milliardbesparelse i skattevæsnet Skatteminister Karsten Lauritzen forventer dog flere penge til området ved kommende finanslovsforhandlinger.

Regeringen lægger op til en milliardbesparelse i det danske skattevæsen. Det fremgår af finanslovsforslaget, skriver Berlingske.

Besparelserne begynder i 2021 og stiger til knap 1,7 milliarder kroner i 2022.

Professor emeritus i offentlig forvaltning ved Aarhus Universitet Jørgen Grønnegård Christensen undrer sig over, at regeringen ikke har lært at fortidens fejl.

I en ny bog, som er skrevet af Jørgen Grønnegård Christensen og kollegaen Peter Bjerre Mortensen, rettes der skarp kritik af beslutningen om at omlægge strukturen i Skat i midten af 00'erne.

»Besparelserne forudsætter, at skattevæsenet ikke alene er blevet genoprettet, men at det igen kan strammes og rationaliseres«.

»Det er nogle meget dristige antagelser. Det hele skal klappe, hvis det her skal lykkes, og det er ret usandsynligt«, siger Jørgen Grønnegård Christensen til Berlingske.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) forventer dog flere penge til området. Det skriver han i en skriftlig kommentar til Berlingske.

»Det, man kan læse i finanslovsforslaget for 2019, er regeringens forslag til politisk prioritering i 2019 - herunder en væsentlig merbevilling til skatteområdet«.

»Dét, man kan læse i budgetoverslagsårene, er en teknisk fremskrivning, som ved kommende finanslovsforhandlinger kan og vil blive øget«, lyder det fra ministeren.

DF er 'umiddelbart bekymret'

I regeringens budgetoversigt for de kommende år, som fremgår i finanslovsforslaget, er der afsat samlet knap 5,7 milliarder kroner til skattevæsenet i 2022. Og det er, hvis man medregner en øremærket reserve til Skatteministeriet.

Det er knap 1,7 milliarder kroner mindre end i 2019. Her er der afsat knap 7,4 milliarder kroner.

Budgetterne kan ændres. Men ifølge Jørgen Grønnegård Christensen giver budgetoversigten en politisk tilkendegivelse af, hvor mange penge regeringen ønsker at bruge på skatteområdet i de kommende år.

Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, er 'umiddelbart bekymret'.

Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, mener ikke, at regeringen 'har lært lektien'. Et velfungerende skattevæsen koster penge, siger han.

Det nye Skat blev etableret i 2005. Her blev skatteforvaltningen samlet under staten. Siden dengang har Skat været ramt af et hav af skandaler.

I 2016 præsenterede Karsten Lauritzen en struktur for skatteforvaltningen. Den splittes op i syv styrelser i stedet for den ene.

ritzau