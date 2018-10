Løkke vil have 1.000.000 grønne biler: Men ifølge et nyt notat fra regeringen vil hans klimaplan kun bidrage med 1.000 Regeringen sætter for første gang tal på effekten af klimainitiativer. »Pinligt, håbløst uambitiøst og til grin«, lyder det fra oppositionen og Dansk Folkeparti. Det er første skridt, mener Venstre, som vil afvente råd fra en ny kommission.

Regeringens klimaplan vil give Danmark 1.000 ekstra el- og plugin-hybridbiler på gaderne de næste to år. Det fremgår af regeringsnotater fra Skatteministeriet og Finansministeriet, som Politiken er i besiddelse af. Notaterne sætter for første gang tal på effekten af regeringens initiativer.

Med de 1.000 ekstra grønne biler er der langt til statsminister Lars Løkke Rasmussens eget mål om at sætte skub i elbilsalget, så Danmark får i alt 1 million grønne biler på gaderne i 2030.

»Det er pinligt, at statsministeren står den ene dag og siger, at han har meget store ambitioner på det her område, for at vi den næste dag finder ud af, at man ikke er klar til at tage de skridt, der gør det bare en smule troværdigt«, siger klimaordfører Ida Auken fra Radikale Venstre.

Et ønske fra vælgerne

Løkkes klimaplan blev fremlagt tidligere i oktober efter månedlange sværdslag internt i regeringen.

Regeringen vil med sit udspil udskyde indfasningen af en dyrere registreringsafgift i et år og forhøje bundfradragene, så det bliver billigere at købe elbiler i to år. Derudover vil man lempe reglerne for beskatning af firmaelbiler.

En styrket klimaindsat står højt på vælgernes ønskeliste, og statsministeren har længe haft brug for at signalere, at også han har grøn politik på hylderne. Regeringens favoritscenarie er en bred aftale og gerne hurtigt, fordi markedet for elbiler går i stå, så længe der ikke er en afklaring. Alle Folketingets partier forhandler derfor i Skatteministeriet i disse uger, men uenighederne er til at føle på.

Rene Christensen (DF)

»Det er håbløst uambitiøst, og jeg kan ikke forestille mig, at vi kan være med i en aftale på dette niveau. I årevis har området været præget af en zigzagkurs, og det er ingen tjent med. Der er brug for forudsigelighed, og vi kan ikke ende med en halv løsning i nogle år, som er det, regeringen her har lagt op til«, siger Lisbeth Bech Poulsen, SF’s klimaforhandler.

Lidt til grin

I dag kører der omkring 30.000 el-, hybrid- og plugin-hybridbiler rundt i Danmark, og med den teknologiske udvikling vil det antal stige af sig selv frem mod 2030. Men ifølge beregninger fra Skatteministeriet og Finansministeriet, som Politiken er kommet i besiddelse af, vil den teknologiske udvikling maksimalt øge antallet med omkring 290.000 elbiler frem mod 2030. I det lys virker Løkkes 1.000 ekstra grønne biler ubetydeligt, mener Dansk Folkeparti, der ønsker at igangsætte en total omlægning af registreringsafgiften, så den favoriserer grønne biler mere.

»Det er – undskyld, jeg siger det – faktisk lidt til grin, og jeg synes ikke, man kan være det bekendt, hverken over for forbrugerne eller forhandlerne. At sende så meget usikkerhed i luften igen for 1.000 køretøjer ... og miljømæssigt er det fuldstændig ligegyldigt med de 1.000 biler«, siger finansordfører for DF, René Christensen, der ønsker en total omlægning af registreringsafgiften i stedet for mindre justeringer.

Under udarbejdelsen af sin klimaplan indså regeringen selv den store forskel på indsats og ambition. Derfor besluttede Venstre, Konservative og Liberal Alliance at nedsætte en transportkommission, der skal sørge for, at kommende regeringer kan nå i mål, nu hvor regeringen ikke går hele vejen i denne omgang.