Kritik: Ikkepolitikerne fra Nye Borgerlige er politikere Nye Borgerlige vil betragtes som almindelige borgere i stedet for politikere. Men et flertal af befolkningen og andre partier er uenige.

Anders Samuelsen (LA) gjorde det i april. Thulesen Dahl (DF) gjorde det i september. Lars Løkke Rasmussen (V) gør det i november.

Og denne weekend er det Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, der i sin egenskab af partiformand indtager talerstolen på sit partis årsmøde for at sprede sine politiske budskaber for cirka 500 medlemmer og snurrende tv-kameraer. Men trods sin position som partiformand, folketingskandidat og tidligere byrådsmedlem så fastholder Pernille Vermund, at hun i modsætning til de andre ikke er politiker.

Igen og igen kan man høre Pernille Vermund sige, at det er tid til at »sætte politikerne stolen for døren«. For i egen optik er kandidaterne fra Nye Borgerlige ’almindelige danskere’ og ikke politikere. Men den udlægning møder modstand fra flere sider.

»Selvfølgelig er kandidaterne fra Nye Borgerlige politikere«, siger professor i statskundskab Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet.

I Den Danske Ordbog defineres en politiker da også først og fremmest som en person, der »deltager aktivt i politik«. Og »ofte« – men altså ikke altid – har denne beskæftigelse som erhverv.

»Et politisk parti er defineret ved, at man opstiller kandidater til valg. Og man er politiker, når man stiller op for et sådant parti. Om man bliver valgt eller ej, er underordnet. For selvfølgelig er Kristendemokraterne også politikere, selv om de ikke sidder i Folketinget«, siger Møller Hansen.



Ifølge professoren er tilgangen fra Nye Borgerlige udtryk for en tiltagende tendens til populisme, hvor flere partier forsøger at distancere sig fra det såkaldte establishment. I USA har Donald Trump været en af de fremmeste eksponenter for tendensen, hvor politikere gør sig til talsmænd for folket i modsætning til eliten, der stemples som magtsyg, korrupt og andre negative ting, forklarer Møller Hansen, der fremhæver Dansk Folkeparti og Enhedslisten som partier, der på forskellig vis har drevet tendensen frem herhjemme.



»Det er med til at holde kritikken i kog og betyder, at tilliden til politikerne og det repræsentative demokrati næppe stiger foreløbig«, siger han.

Den samme udvikling øjner Sine Nørholm Just, professor i strategisk kommunikation ved Roskilde Universitet og lektor på CBS. Hun nævner udtryk som politikersvar og karrierepolitiker som eksempler på, at ordet politiker har fået en negativ klang. Og Nye Borgerlige tager tendensen til et nyt niveau.

»At man slet ikke vil kalde sig for politiker, er en definitorisk stramning i forhold til tidligere. Retorisk kan man anskue det som et træk eller strategi, som partiet benytter for at distancere sig fra det etablerede og positionere sig som et alternativ, der er mere autentisk og borgernært«, siger hun.



Men den retorik er ikke uden risici.

»På sigt kan Nye Borgerliges position også blive udfordret, fordi de efter valget med al sandsynlighed ender med at blive en del af det system, som de i øjeblikket distancerer sig fra. Hvilken retorisk strategi vil de så bruge til den tid«, spørger Sine Nørholm Just.

Et klart flertal af vælgerne ser også anderledes på sagen end Nye Borgerlige. I en rundspørge foretaget af Megafon for Politiken og TV 2 erklærer 65 procent sig uenige eller overvejende uenige i, at kandidaterne fra Nye Borgerlige ikke skal betragtes som politikere. Til sammenligning mener kun 12 procent, at kandidaterne kan undslå sig det mærkat.

Meningsmåling Spørgsmål: Nye Borgerliges kandidater skal ikke opfattes som politikere? Helt enig: 7 pct.

Overvejende enig: 5 pct.

Hverken/eller: 10 pct.

Helt uenig: 11 pct.

Overvejende uenig: 54 pct.

Ved ikke: 13 pct. Målingen er gennemført af Megafon for Politiken og TV 2 i perioden 22.-25. oktober 2018. Antallet af respondenter er 1.026

LA, DF og V: De er politikere

Flere partier på Christiansborg giver ikke meget for, at Nye Borgerlige ikke vil betegnes som politikere. Pernille Vermund har tidligere stillet op til flere valg for Konservative Folkeparti, fremhæver politisk ordfører Christina Egelund (LA).

»Hun siger, at hun gerne vil påvirke Danmark politisk. Så vil man i hvert fald utrolig gerne være politiker. Alt andet er jo absurd at påstå«, siger hun.

Det samme mener gruppeformanden i Dansk Folkeparti, Peter Skaarup.



»Vel er de da politikere«, siger han og udlægger det som et kneb: »De synes nok, at det lyder smart at lægge afstand til at blive kaldt politikere, men faktum er, at de er politikere. Pernille Vermund har været folketingskandidat og har siddet i byrådet«, siger han.