Håndgranat eksploderede mod rockerborg

Det var en håndgranat, som natten til torsdag blev kastet mod et tilholdssted for Bandidos i Holbæk.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Eksplosionen har medført materielle skader på stedet, men ingen personer er kommet til skade ved hændelsen.

»Det er helt uacceptabelt, at vi nu har en hændelse i Holbæk, der under andre omstændigheder kunne have haft meget alvorlige følger«.

»Hverken borgerne eller vi vil finde os i det – og det skal bringes til ophør«, udtaler chefpolitiinspektør Torben Mølgård Jensen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Specialister fra Nationalt Kriminalteknisk Center har taget del i undersøgelse.

Politiet vil senere torsdag nedlægge et egentligt opholdsforbud i forhold til Bandidos’ opholdssted i Østerstræde.

Opholdsforbuddet bygger videre på det samlingsstedsforbud, som Holbæk Kommune indførte forleden.

Det betyder, at der med opholdsforbuddet ikke må opholde sig personer på stedet overhovedet.

Herudover overvejer politiet at udvide området for den allerede iværksatte visitationszone i Holbæk.

Den seneste tid har byen været præget af en del uro.

Det er politiets opfattelse, at uroen skyldes en konflikt mellem Bandidos og en gruppe personer med relation til Vangkvarteret i Holbæk.

ritzau