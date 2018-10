Borgmester og centerchef beklager: En klar fejl, at forvaltningen forsøgte at afværge konflikt med kinesere og Tibet-flag Medarbejdere fra Københavns Kommune bad Marie Asmussen om at fjerne sit Tibet-flag, inden den kinesiske ambassadør ankom til et arrangement med borgmesteren. Borgmester har indskærpet, at det ikke må ske igen.

Da der sidste år skulle plantes et kinesisk træ til et arrangement på Tåsinge Plads i København, endte Marie Asmussen med at fjerne et lille Tibet-flag, hun havde hægtet fast på sit halstørklæde.

Hendes beslutning skyldtes, at medarbejdere fra teknik- og miljøforvaltningen kort forinden havde fortalt hende, at den kinesiske ambassadør ikke ville møde op, hvis flaget var synligt. »Jeg blev venligt bedt om at tage det af«, har Marie Asmussen forklaret. En historie, som Østerbro Avis for snart et år siden bragte, men som nu har fået fornyet fokus, efter Radio24syv har kunnet berette om en række mails, som blev sendt blandt en gruppe ansatte i teknik- og miljøforvaltningen efter arrangementet 8. november 2017.

Mailene viser, at de efterfølgende glædede sig over, at Tibet-flaget ikke var endt med at indgå i et tv-indslag om de nyplantede træer, som TV 2 Lorry bragte samme aften.



»Fint indslag uden Tibet-flag. Tusind tak for et super professionelt arrangement«, skrev en medarbejder til tre kollegaer i den københavnske forvaltning.

»Alt flaskede sig trods spænding op til det sidste, da en borger og tidligere styregruppemedlem stillede sig op med et Tibet-flag. Vi fik det hele landet, og dejligt at Lorry ikke tog den potentielle konflikt med«, tilføjede den samme medarbejder senere i mailkorrespondancen.

"Dejligt at Lorry ikke tog den potentielle konflikt med." pic.twitter.com/AkEs8BejTf — Thomas Foght (@Thomasfoght) 25. oktober 2018

Teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen (EL) beklager forløbet.



Hun var ikke selv borgmester, dengang en kinesisk jury besluttede at tildele København en klimapris og dermed også pengepræmie, der møntede ud i kinesiske træer på Østerbro. Borgmesteren hørte først historien om Marie Asmussen i tirsdags, siger hun, siden har Ninna Hedeager Olsen forsøgt at danne sig et overblik over, hvad der præcis er foregået. Hendes sammenfatning lyder sådan her:

»Der er tale om nogle mennesker, som ikke er vant til at håndtere folkemasser og demonstranter, men som ved noget om klima og det at plante træer. De forsøgte at afværge en konflikt, som de ikke har været forberedt på«.

»Det er meget menneskeligt, at man går ind og forsøger at afværge en konflikt, når den kommer. Men selvfølgelig må man som ansat i forvaltningen aldrig nogensinde gå ind og bede borgere om at begrænse deres ytringer i det offentlige rum. Det skal forvaltningen på ingen måde røre ved. Det har jeg også indskærpet over for direktionen«, siger Ninna Hedeager Olsen.

»Det var udramatisk«

Centerchef i teknik- og miljøforvaltningen Henriette Hall-Andersen beklager også.



»Mailene er et udtryk for, at man var meget glade for den gode pressedækning af træplantningen. Der er meget hjerteblod i den slags klimaprojekter«, siger hun.

Ligesom borgmesteren afviser Henriette Hall-Andersen, at der var tale om en generel retningslinje eller på anden måde en generel kultur i forvaltningen, men i stedet nogle få medarbejdere, der begik en »fejl«. Over for Østerbro Avis har den tidligere borgmester i forvaltningen Morten Kabell (EL) også oplyst, at han heller ikke var involveret i beslutningen, men først hørte om forløbet efter.