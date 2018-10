Nye oplysninger om klimaplan: Der er blevet kastet grus i motoren på regeringens redningsplan for elbiler Efter indledende forhandlingsmøder giver en række partier den kolde skulder til regeringens initiativer, der skal få flere elbiler på gaderne.

Der er politiske områder, hvor regeringen egentlig helst laver aftale uden om de røde partier for at vise forskellen på ’dem’ og ’os’. Tag bare udlændingeområdet som eksempel.

Men lige modsat gælder det med de igangværende forhandlinger om at få flere grønne biler på de danske gader. Her er ambitionen for skatteminister Karsten Lauritzen (V) som forhandlingsleder at få oppositionen med. Og gerne hele oppositionen. Det vil unægtelig gøre det nemmere for eksempelvis Venstre at føre valgkamp som selverklæret grønt parti, hvis skatteministeren har fået røde partier med ind i folden.

Men den øvelse er næppe en skrivebordsøvelse, og allerede under de indledende forhandlinger trækkes fronterne op.

»Med det tempo, Lars Løkke og regeringen lægger her, så er der større sandsynlighed for at have en million flyvende biler i 2030 end en million elbiler«, lyder det eksempelvis fra den radikale klimaordfører, Ida Auken, efter at regeringens egne embedsmænd har regnet på effekten af statsministerens klimaplan.

1.000 flere grønne biler

Regeringen ønsker at udskyde indfasningen af en dyrere registreringsafgift på elbiler med et år. Derudover vil man i 2019 og 2020 forhøje bundfradragene, så det bliver billigere at købe elbiler. Sidst, men ikke mindst vil man lempe reglerne for beskatning af firmaelbiler.

Ida Auken (R)

Siden har det stået uklart, hvor meget det egentlig hjælper på salget af elbiler. Det havde regeringen nemlig ikke regnet på. Men nu viser regeringsnotater, som Politiken er kommet i besiddelse af, at der i årene 2019-2020 vil komme omkring 6.000 flere el- og såkaldte plugin-hybridbiler, hvis regeringens forslag ikke bliver vedtaget. Hvis initiativerne bliver indført, vil tallet være omkring 1.000 grønne biler højere.

Radikales kritik deles af Enhedslisten, SF, Alternativet og såmænd også DF fra den anden side af Folketinget. Finansordfører René Christensen retter kritik mod regeringen for ifølge ham endnu engang at skabe usikkerhed omkring bilmarkedet, når det forventede resultat ikke er større end 1.000 ekstra biler.

»Nu har man så kastet alle bolde op i luften igen. Både for bilforhandlerne og for forbrugerne, og når man ser, hvorfor de har kastet de bolde op i luften, så har man gjort det, fordi så kan der komme 1.000 biler mere. Det er – undskyld, jeg siger det – faktisk lidt til grin«, siger DF’eren.

Ringe klimaeffekt

Blandt de røde partier bemærkes det desuden, at de 1.000 ekstra, som regeringens initiativ ventes at medføre, vil få en anderledes fordeling end de 6.000 ekstra, der kommer uden nye initiativer. Ud af de 6.000 er godt to tredjedele nemlig elbiler, mens der i de 1.000 ekstra, regeringen vil sørge for, til gengæld er en overvægt af plugin-hybridbiler.

»Så ikke nok med, at det er latterligt lavt med de 1.000 ekstra – oven i købet er over halvdelen af dem såkaldte plugin-hybridbiler, hvor klimaeffekten er forsvindende lille. Så det gør det jo bare endnu værre«, mener skatteordfører Rune Lund (EL).

Hos Alternativet har svaret med de 1.000 ekstra grønne biler gjort, at man overvejer, om man kan forsvare at være med i en aftale, der ikke er mere ambitiøs.

»Som svaret også siger, så er det jo et lillebitte firecifret tal. Og det hele bliver blandet sammen med hybridbiler, der slet ikke har samme effekt«, siger partiets skatteordfører, René Gade.

DF og R står sammen

Flere af de røde partier kræver, at regeringen går i helt andre – mere effektive og kostbare – retninger. Radikale og DF, som i dansk politik oftest befinder sig på forskellige planeter, står under forhandlingerne skulder ved skulder. Begge ønsker de i stedet en total omkalfatring af registreringsafgiften, så man beskatter klimavenlige biler langt lavere og benzin- og dieselbiler langt højere. Men det er for dyrt, mener regeringen, der peger på, at det på længere sigt kan efterlade en stor regning i statskassen, hvis det fører til færre afgifter i takt med den grønne omstilling på bilmarkedet styrkes.