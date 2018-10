Bandemedlem får otte års fængsel for våbenlager i kælder

Et kælderrum på Nørrebro i København bugnede sidste efterår med våben, der skulle bruges som led i bandekonflikten.

Det store våbenlager koster den 20-årige Abdallah Mohammad Machal otte års fængsel, har Københavns Byret torsdag afgjort.

Lageret blev afsløret 26. september sidste år, hvor politiet fandt 11 skydevåben - syv pistoler, to maskinpistoler, en revolver og en riffel - gemt i det københavnske kælderrum.

Ifølge anklager Line Steffensen lagde retten i strafudmålingen vægt på Abdallah Mohammad Machals egen forklaring om, at han havde en underordnet rolle i sagen.

Machal er bandemedlem med tilknytning til banden Loyal To Familia, LTF, og det var også en faktor i strafudmålingen i en skærpende retning.

Her mente Line Steffensen, at den enorme mængde våben - herunder to fuldautomatiske - skulle føre til en straf på mellem 10 og 12 års fængsel til manden.

Derfor er hun ikke udbredt tilfreds med resultatet.

»Nu skal vi læse dommen igennem, og så overvejer vi, om vi skal indstille den til anke«, siger hun.

Machal accepterede dommen, og anker den altså ikke til landsretten.

