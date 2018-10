Besøgscenter ved Stevns Klint får 80 millioner fra fonde I 2014 blev Stevns Klint udpeget som Unesco Verdensarv. Nyt besøgscenter skal formidle områdets naturhistorie.

Tre fonde støtter byggeriet af et besøgscenter med udstilling i Boesdal Kalkbrud med samlet 80 millioner kroner.

Det oplyser Stevns Kommune i en pressemeddelelse. Kommunen investerer samtidig ti millioner kroner i udviklingen af området.

Besøgscentret skal være med til at fortælle om Stevns Klint, som i 2014 blev udpeget som Unesco Verdensarv. Unesco er FN's organisation for uddannelse, videnskab og kultur.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har støttet med 50 millioner kroner. Og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Augustinus Fonden støtter med 15 millioner kroner hver.

»Vi er mange, som har glædet os til i dag, hvor vi har fået fondenes tilsagn om økonomisk støtte til byggeriet af et besøgscenter i verdensklasse. Det er vi virkelig glade for og stolte af.

»Det er et stort og vigtigt skridt for de planer og ønsker, vi har for at fortælle om Stevns Klint som Unesco Verdensarv og for vores område, siger borgmester i Stevns Kommune, Anette Mortensen i pressemeddelelsen.

Besøgscentret skal ifølge kommunen formidle Stevns Klints natur- og kulturhistorie.

Det skal fortælle historien om det 66 millioner år gamle meteornedslag, som menes at have medvirket til en global katastrofe og massedød, herunder dinosaurernes udryddelse.

Støtten betyder, at du er muligt at iværksætte første del af projektet i området, oplyser kommunen. Det forventes, at besøgscentret åbner i slutningen af 2021.

ritzau