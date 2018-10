Finansminister Kristian Jensen: Udsatte skal have svindelmillioner tilbage

Det skal ikke gå ud over de svageste, at en medarbejder i Socialstyrelsen tilsyneladende har overført 111 millioner kroner, der ellers skulle gå til sociale projekter, til sig selv.

Det fastslår finansminister Kristian Jensen (V), efter at Socialdemokratiet, Radikale, SF og Alternativet har krævet, at satspuljen kompenseres for den opsigtsvækkende svindel, der i øjeblikket efterforskes af politiet.

»De penge, som satspuljen har mistet skal tilbage til satspuljen og de formål om at hjælpe værdigt trængende og svage, udsatte grupper, siger Kristian Jensen.

»Det, der er svindlet fra satspuljen, skal tilbage til satspuljen.

Satspuljen er en portion penge, som hvert år fordeles til forskellige projekter til gavn for eksempelvis hjemløse, psykisk sårbare unge og voldsofre.

Men over en længere årrække har en medarbejder, der skulle administrere tilskuddene, tilsyneladende overført i alt 111 millioner kroner til sig selv.

De fire røde partier i satspuljekredsen meldte torsdag morgen ud, at de slet ikke vil lukke en aftale om satspuljen i år, hvis ikke Kristian Jensen finder de 111 millioner et andet sted i statskassen og sender dem over i satspuljen.

Men finansministeren vil først have klarhed over, hvor mange penge der egentlig er stjålet fra puljen. Ifølge finansministeren er det uklart, om nogle af pengene måske er stjålet fra andre bevillinger.

Og den bastante melding fra de fire partier undrer ham.

»Hvis de ikke vil udmønte pengene, er jeg af loven pålagt at komme med et forslag til, hvordan det så skal gøres, bare uden forhandling. Det må de selv vælge, siger Kristian Jensen.

ritzau