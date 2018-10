Må man sige det højt?

Skal jeg sige en ting til? Han var ikke morsom.

Det er muligt, at dronningen synes det og 50 procent af gæsterne, der har kigget for dybt i Chateau de Cayz, men om smag kan der – og bør der! – diskuteres.

Nå, jeg skal skynde mig! Jeg springer lancieren over – skønt folketingsmedlemmerne efter sigende havde øvet sig derhjemme med gymnasieelever fra Ringkøbing. Men kjolerne! Hvad koster mon de? Hm, måske 20.000, funderede Hans Engell, som altid er så saglig, men var der nogen i studiet, der gispede? Tyve tusinde? Er I gået fra snøvsen. De fleste var uklædelige og afslørede glitrende, tykke numser, vi ellers ikke ser, når folk er i Folketinget. Jeg er ked af, at hofdamernes er kommet i ens kjoler. Det ligner en uklædelig besparelse. Det må være kedeligt at være til hofbal i den samme kjole år ud og år ind. Her er der en direkte opfordring til hendes majestæt.

Til slut kommer den obligate bordplan: dronningen side om side med den højt dekorerede Pia Kjærsgaard. Bvadr! (Jeg gider ikke tale om ordenerne. Det er meget, at folk kan huske, hvilket kors de bærer på. Afskaf det historiske vrøvl, men det mente visse partier vist også, dengang de i tidernes morgen var liberale.)

KAN JEG bebrejde nogen noget (som jeg jo så gerne vil!). Nej, herreste Gud, nej, slet ikke kongehuset, som sidder der endnu, med opbakning fra alle republikanere. Dronningen er, som hun var, lad det ligge.

Sådan var det også i 1964, da jeg selv var til baller iført en kjole, min mor havde fået af en veninde, med sikkerhedsnål i barmen, den gik op, netop da prins Henrik sagde: Skal vi danse?

Og en anden gang, mens Hans Sølvhøj var hofmarskal, altså i firserne, fjumrede jeg rundt i en kjole fra Daells Varehus og kaldte nær og fjern hen til dronningen, idet den islandske præsident var på besøg, og nogle havde fundet på den vanvittige idé at udnævne mig til en slags attacheret for Vigdis Finnbogadóttir. Mange blev krænkede over min henvendelse og ville ikke spæne af sted, netop som de stod og konverserede.

Nej – dem, jeg kan bebrejde, hvem er det? Det er tidens højrebølge, der selvhøjtideligt skulper ind over landets grænser, sendt hertil fra Europas trend, som snart gør en Merkel i Tyskland til en liberal demokrat fra fortiden. Wir schaffen das! Hvad er det, vi sørger for og skaber? Et højreteknologisk mareridt uden humor.