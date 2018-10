De første alternativister har afgivet deres stemme til ny borgmester: »Det er mere kaos end pilot« Søndag skal medlemmerne af Alternativet i København vælge ny kultur- og fritidsborgmester. Men allerede fredag kunne de københavnske medlemmer afgive deres stemme.

I ruderne på Alternativets landskontor i indre København kan forbipasserende læse partiets seks kerneværdier: mod, ydmyghed, empati, humor, gennemsigtighed og generøsitet. De seks værdier har siden partiets grundlæggelse i 2013 været pejlemærker for det daglige arbejde med at skabe en ny politisk kultur.

Det arbejde har de seneste uger vist sig fuld af udfordringer for de københavnske alternativister. Først røg deres borgmester Niko Grünfeld i modvind for at have givet urigtige oplysninger om sit cv og for at have brugt 130.000 kroner på at indrette sit kontor, så gik den alternative kultur- og fritidsborgmester af, og endeligt vakte det undren, da partiet forbød de nye borgmesterkandidater at tale med medierne.

Selv om presseforbuddet kun gælder kandidaterne Franciska Rosenkilde, Badar Shah og Kåre Traberg Smidt, har den normale åbenhedsstrategi forvandlet sig til udbredt tavshed blandt også menige medlemmer. Kun få af de medlemmer af partiet, der fredag er mødt op på partikontoret for at stemme forud for borgmestervalget søndag, har lyst til at ytre sig. Endnu færre vil have deres navn i avisen.

»Det er mere kaos end pilot«, siger en tydeligt oprørt kvinde med henvisning til uddannelsen kaospiloterne, der er grundlagt af partiets leder, Uffe Elbæk.

Kvinden er på vej ind af partikontorets mørkegrønne hoveddør for at afgive sin stemme på Franciska Rosenkilde og agter derefter at melde sig ud af partiet, siger hun.

Niko Grünfelds kontor er ikke for dyrt, hans cv-fejl er »peanuts«, og partiet har ikke støttet ham nok, mener hun. Det handler grundlæggende om en gammel intern partikonflikt, tror hun. Efter kommunalvalget ønskede nogle medlemmer nemlig, at partiet skulle række ud efter posten som beskæftigelses- og integrationsborgmester.

»Man kan ikke gøre en skid ovre i den beskæftigelsesafdeling uden penge fra ministeriet«, siger kvinden, der derfor hørte til den gruppe, der støttede Grünfelds valg af kulturborgmesterposten.

Et følsomt parti

Det gamle stridsspørgsmål går igen hos flere medlemmer, som Politiken stopper foran det asymmetriske og tynde juletræ, der tårner fra en af partikontorets grønne plantekasser.

En kvinde siger først åbent, at hun gerne havde set Alternativet vælge posten som beskæftigelses- og integrationsborgmester, og sætter sin stemme på menneskerettighedsadvokaten Kåre Traberg Smidt. Knap en time efter kommer hun tilbage og beder om anonymitet.

En mand, hvis stemme går til Badar Shah, vil ikke citeres for, at Niko Grünfeld aldrig var hans foretrukne kandidat, og at han så valget af beskæftigelses- og integrationsborgmesterposten som mere oplagt end kultur- og fritidsborgmesterposten.

Et andet spørgsmål, der optager flere medlemmer, handler om, hvorvidt Alternativet mon er mere udsat for fejl og kritik end andre partier. En kvinde oplever eksempelvis, at alternative politikere måles på andre højere standarder end andre politikere.

Den tanke deler 41-årige Frej Elbæk Schjeldal på sin vis.

»Jeg tror på mange måder, at Alternativet både internt og eksternt på en eller anden måde er et mere følsomt parti end alle andre partier«, siger han og fortsætter:



»I ingen andre partier ville en person være gået af for det her«.

Niko Grünfelds exit var ikke nødvendigt, mener Frej Elbæk Schjeldal, der skal til fodboldkamp samtidig med partimødet søndag og derfor er mødt op på landskontoret fredag for at stemme på Franciska Rosenkilde.

»Jeg synes, hun brænder ret stærkt for hele den bæredygtige dagsorden, og det, tror jeg, passer godt ind i kulturposten – at finde ud af, hvordan byens liv kan blive så bæredygtigt som muligt«.