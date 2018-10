Ida bor lige ud til Bispeengbuen: Jeg vil virkelig gerne af med larmen Er Bispeengbuen en fast del af København, som ikke skal pilles ved, eller er betonbroen en barriere, der skiller byen ad og giver støjgener til naboerne? Politiken besøgte buen, som måske bliver til en tunnel.

Den har stået på sin plads i det ydre Nørrebro siden 1972. Smuk er den måske ikke. Grå, brutal og penslet ind i grafitti snor motortrafikvejen Bispeengbuen sig gennem det ydre Nørrebro tværs over Nordre Fasanvej.

I 2. sals højde har betonbuen siden opførelsen ført millioner af biler gennem byen - hævet over jorden og lige ud for køkkenvinduet hos de tætteste naboer.

I en lejlighed på 5. sal bor 26-årige Ida Seeberg klos op ad Bispeengbuen. Fra soveværelset er der frit udsyn ned til de seks vejbaner, på hvilke op mod 50.000 bilister hver dag kommer kørende.

Vinduerne ud til motortrafikvejen er lukkede, da vi træder ind i rummet, og det er de altid.

»Jeg har faktisk aldrig vinduet åbent i soveværelset. Både på grund af larmen, men også fordi jeg ikke tænker, at det er den fedeste luft at få ind«, siger Ida Seeberg med henvisning til bilosen.

Hun skubber blomsterne i vindueskarmen til side og åbner op. En mere eller mindre konstant lyd af susende biler, der farer forbi nedenfor, er ikke til at komme uden om. Det larmer. Og det larmer nok til, at der føles musestille, da Ida Seeberg igen lukker det lydisolerede vindue til.

Kilde: Politiken Video

Københavns hævede betonstribe kan dog snart forsvinde ned i metroens domæne. For med en rød og en blå borgmester fra henholdsvis Københavns og Frederiksberg Kommune bag roret arbejdes der på en plan om at grave Bispeengbuen ned som en tunnel.

»Jeg håber, at de vil bygge en tunnel i stedet. Jeg kan godt se, at Bispeengbuen også har sin charme, men jeg vil virkelig gerne være larmen foruden«, siger Ida Seeberg.



» Lidt en New York-vibe«

Nede på gaden passerer vi en ung pige, der kommer trækkende med sin cykel. Vi spørger, om hun kan beskrive Bispeengbuens udseende for os.

»Jamen, den har sådan lidt en Brooklyn- eller New York-vibe over sig, ikke?«, siger hun.

Pigen med cyklen skal kun bo i området de næste seks måneder, så for hende er det ikke så vigtigt, hvad der sker med betonbuen. Det er det til gengæld for Nørrebro-veteranen Ritvar. Hun har boet i området i 41 år, og hun synes ikke, at Bispeengbuen absolut skal fjernes.

»Den larmer da lidt, men det generer mig ikke. Man vænner sig til støjen, når man bor her«, siger 70-årige Ritvar enstemmigt med sin mand.

Med sin lille datter i en rød flyverdragt står Yeter Denirtas på 29 år under de hævede vejbaner, skærmet af for de første tegn på et snarligt regnskyl. Hun boede på 11. sal lige ud til Bispeengbuen i en årrække, inden hun flyttede til Nordsjælland.

»Man kan tydeligt høre støjen fra vejen, hvis man har åbne vinduer. Men ellers generede den mig ikke så meget, da jeg boede her«, siger Yeter Denirtas, der dog synes, at der godt kan være lidt skummelt under broen, når mørket falder på.

Med Ritvar og Yeters stemmer i baghovedet er det svært ikke at tænke tanken: Dem, der bor i storbyen, må vel finde sig i, at de bor i en storby med de plusser og minusser, som følger med?

Væk med støj og ind med å

Men problemet er mere omfattende end bare støj og os fra biler, hvis man spørger Anders Jørn Jensen, der er projektleder for interessegruppen Åbn Åen. Bispeengbuen er et problem, fordi den udgør en barriere i byrummet.

Et trumfkort for Åbn Åen-projektet er, at den store mængde beton er med til at forværre oversvømmelser, når der er skybrud. Derfor ønsker Anders Jørn Jensen, at Bispeengbuen bliver lavet om til en tunnel i fremtiden.

Den nuværende plan for at komme problemet med oversvømmelser til livs er en stor skybrudstunnel til 422 millioner kroner fra Bispeengen til Sct. Jørgens Sø.

Hvis man derimod laver Bispeengbuen om til en tunnel, vil man kunne reetablere Ladegårds Å, som også vil fungere som klimasikring i forbindelse med oversvømmelser. En åpark vil nemlig kunne hjælpe med at opmagasinere vandet, siger Anders Jørn Jensen.

»Bispeengbuen har givet støj og forurening i snart 50 år til beboerne i området. Det, synes vi, må være slut nu. Det er noget, man kender fra fattige områder og ghettoer i USA, men vi synes ikke, den hører til i Danmark i 2018«, siger Anders Jørn Jensen.