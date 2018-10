Skæbnedag. Fredag, når Kristelig Folkeparti holder ekstraordinær kongres, er den norske regerings liv på spil. Formanden for Norges Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide (i forgrunden), er i politisk infight med næstformand Kjell Ingolf Ropstad (t.v.)om et kursskifte, der kan vælte den borgerlige regering under statsminister Erna Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Ritzau Scanpix