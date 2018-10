Jagten på sandheden om den danske triplespion Vera Schalburg

I 2013 faldt en falmet avisartikel ud af en bog, journalist Kirstine Kloster Andersen var i gang med at læse i et sommerhus i Nordjylland.

Artiklen var fra Jyllands-Posten i 2002. Under overskriften ’Smukke Vera’ handlede artiklen om Vera Schalburg. Kirstine Kloster Andersen kunne læse, at Vera Schalburg under Anden Verdenskrig blev sendt af sted til Skotland som spion for tyskerne, og at hun efter Anden Verdenskrig levede et upåfaldende liv resten af sine dage og døde i Sydengland i 1993.

Kirstine Kloster Andersen ville måske aldrig være dykket ned i historien om den danske statsborger og spion Vera Schalburg, hvis ikke hun kort tid efter tilfældigvis havde vundet et kursus i arkivsøgning ved et fodboldstævne, der fandt sted i journalistkredse. Da Kirstine Kloster Andersen blev kåret til stævnets bedste kvindelige spiller og måtte vælge et kursus som præmie, valgte hun to dages kursus i arkivsøgning på Rigsarkivet.

»Det lød spændende. Som en detektivjagt i gamle arkivalier«, siger hun i dag.

Fem år efter hun stødte på Vera Schalburgs navn i en avisartikel, har Kirstine Kloster Andersen efter omfattende research i Danmark, Tyskland, Belgien og England skrevet om sin jagt på sandheden om Vera Schalburg i den dokumentariske bog ’Spurven’. Bogen har titel efter det kælenavn, Vera Schalburg havde i sin familie. Kirstine Kloster Andersens research er ført til, at historien om Vera Schalburg er en helt anden, end man hidtil har troet.

Vera Schalburg var født i 1907 i Sibirien, hun var lillesøster til en af Danmarks mest berygtede nazister, Christian Frederik Schalburg, og hun var også først sovjetisk og siden tysk agent. De konkrete og i forvejen kendte oplysninger har Kirstine Kloster Andersens undersøgelser ikke pillet ved sandhedsværdien af.

Men på en del andre måder viste Vera Schalburg sig at være et andet menneske end tidligere antaget.

Den første research

Til de to dages kursus på Rigsarkivet i 2013 skulle Kirstine Kloster Andersen selv medbringe noget, hun gerne ville undersøge. Da hun kort tid forinden havde læst artiklen om ’smukke Vera’, var det oplagt for hende at søge på Vera Schalburg, siger hun:

»Jeg vidste fra historikeren Mikkel Kirkebæks bog ’Schalburg – en patriotisk landsforræder’ om hendes nazistiske bror, at det ikke var dokumenteret, hvad der var blevet af hende efter krigen. Så jeg tænkte, at det kunne jeg måske finde ud af«.

Jeg opdager, at hun er narkoman, at hun er psykisk syg, og at hun har det forfærdeligt

Kurset på Rigsarkivet gav ikke så meget, men nu var Kirstine Kloster Andersen begyndt at blive rigtig interesseret i Vera Schalburg.

»Kort tid efter, i maj eller juni 2013, blev jeg fyret i en fyringsrunde på Computerworld, hvor jeg arbejdede på det tidspunkt. I forbindelse med fyringen havde jeg fire måneder med løn og besluttede mig for at bruge dem på at se, hvad jeg kunne finde om Vera Schalburg«.

De fire måneder blev til flere uden job. Kirstine Kloster Andersen blev gravid med sit første barn. Og fortsatte med at researche:

»Jeg havde en idé om, at det ikke ville tage så lang tid. Jeg tog fejl«, siger hun.

Fascinationen af Vera

På et tidspunkt tænkte Kirstine Kloster Andersen, at hun kunne skrive en klassisk biografi om den danske kvindelige spion. Men hun måtte indse, at hun efter en del research ikke havde fundet ud af så forfærdelig meget nyt om hende.

Men hun havde fundet ud af, at Vera Schalburgs liv var spundet ind i myter og løgnehistorier, og det gjorde hende så fascineret, at hun blev grebet af at finde ud af, hvad der var op og ned i historien:

»Det var lidt som en russisk matrjosjka-dukke: jo mere jeg undersøgte, desto flere lag dukkede op, og jo mere fandt jeg ud af, at der var noget, der slet ikke stemte. Og så har jeg nok også et konkurrencegen eller en stædighed i mig, der gør, at jeg vil fuldende det, jeg er begyndt på«.

Da hun begyndte på sin undersøgelse, troede Kirstine Kloster Andersen, at Vera Schalburg havde været lidt som »en kvindelig James Bond«:

Kirstine Kloster Andersen har skrevet den dokumentariske bog 'Spurven' om en kvindelig dansk spion. Interview om hendes researchmetode

Kirstine Kloster Andersen har skrevet den dokumentariske bog 'Spurven' om en kvindelig dansk spion. Interview om hendes researchmetode

»At hun havde været spion for både russerne, nazisterne og englænderne, at hun talte fem sprog og formåede at overleve, selv om andre døde. Og at hun i sine sidste år indtil 1993 havde siddet på et plejehjem i Sydengland og være lidt hemmelighedsfuld over for plejerne«.

Kirstine Kloster Andersen ryster lidt på hovedet og fortsætter:

»Det billede af hende krakelerede jo i den grad, jo mere jeg fandt ud af«.

Arrestationen af Vera Schalburg

Kirstine Kloster Andersens bog ’Spurven’ begynder med en scene fra 30. september 1940, hvor Vera Schalburg, hendes elsker Karl Theo Drueke og en schweizer kaldet Werner Walti landede med en vandflyver på havet ud for den skotske nordkyst.

Kort efter, ved en lokal stationsforstanders mellemkomst, blev Vera Schalburg og Karl Theo Drueke arresteret på mistanken om, at de var spioner for den tyske efterretningstjeneste Abwehr og bragt til politistationen, hvor man ved undersøgelse af hendes taske fandt morfin, aspirin og andre medikamenter.

Hun blev anbragt og afhørt i spionfængslet Latchmere House, hvor hendes fysiske og psykiske tilstand forværredes. Blandt andet fordi hun kneb munden sammen og nægtede at spise. Efter nogle døgns indespærring i Latchmere House, blev hun overflyttet til kvindefængslet Holloway. Man endte imidlertid med at droppe en retssag mod hende.

Historien om Veras Schalburgs første tid i Storbritannien folder Kirstine Kloster Andersen detaljeret ud i et sprog, så man næsten er med Vera Schalburg undervejs. De konkrete oplysninger om den periode i Vera Schalburgs liv fik Kirstine Kloster Andersen blandt andet adgang til via arkivsøgning på National Archives i London forholdsvist tidligt i sin research:

»Allerede under mit første besøg i London havde jeg adgang til journaler om hende hos MI5, den britiske efterretningstjeneste. I journalerne kunne jeg læse om hendes adfærd under afhøringerne. Og jeg kunne slet ikke forstå, hvad der foregik i hende«.

Af journalerne fremgik, at Vera Schalburg pludselig talte om en graviditet til forhørene og sagde, at hun havde taget kinin for at abortere. Hun talte også om, at hun var faldet.

»Hendes tankegang og hendes måde at se verden på var så fremmed for mig. Det fascinerede mig virkelig, men jeg kunne ikke gennemskue, hvorfor hun var sådan«.

Kommunehospitalet, 6. afdeling

I sensommeren 2014 fik Kirstine Kloster Andersen et vigtig gennembrud i sin research. Da fik hun adgang til den danske patientjournal om Vera Schalburg fra Københavns Stadsarkiv. Inden havde det været vanskeligt at få adgang til den journal:

»Jeg endte med at måtte indsende en klage, og der var en masse bureaukrati frem og tilbage mellem myndigheder. Til sidst fik jeg lov til at stå i en gammel fjernlagerbygning på Amager på 3. sal. Her fik jeg kørt en masse kasser ind. Jeg husker, at arkivaren sagde til mig, at Vera Schalburgs journaler ville være lige så svære at finde som en nål i en høstak«.

Kirstine Kloster Andersen vidste, at Vera Schalburg havde været indlagt på 6. afdeling på Kommunehospitalet på et tidspunkt mellem 1932 og 1938. Hun begyndte at gennemgå kasserne med journaler og var så heldig, at hun fandt papirerne om Vera Schalburg allerede den anden dag, hun ledte efter dem:

»Da jeg fandt hendes journal, viste den, at hun havde været indlagt i 1934, og at hun havde ligget og skreget efter morfin, at hun havde rejst sig fra sengen og tisset på gulvet, og at hun havde skræmt de andre patienter så meget, at hun var blevet overflyttet til den lukkede afdeling. Hvor der så sker et fuldstændig omslag i hende. Dagen efter får hendes bror og hendes ven Max Bodenhoff hende udskrevet«.

Efter fem års arbejde med hende kan jeg stadig ikke karakterisere hende. Er hun ond? Er hun god?

Journalen om indlæggelsen på Kommunehospitalet i 1934 ændrede fuldstændig Kirstine Kloster Andersens billede af Vera Schalburg. Pludselig forstod journalisten betydningen af, at man ved arrestationen af Vera Schalburg i Storbritannien i 1940 havde fundet morfin, aspirin og andre æsker med medikamenter i hendes kuffert. Også en hel masse andre brikker faldt på plads:

»Jeg opdager, at hun er narkoman, at hun er psykisk syg, og at hun har det forfærdeligt. Hun har været stofmisbruger i mange år, og det betød, at al troværdighed var væk. For hende har det handlet om at få det næste fix«.

Patientjournalen fra 1934 fører Kirstine Kloster Andersen videre til en patientjournal fra 1933, hvoraf det fremgik, at Vera Schalburg var indlagt efter et selvmordsforsøg i Dyrehaven.

I 1933 gik Vera Schalburg ud i Ulvedalene, op på en skråning og slugte en overdosis piller. En tilfældig forbipasserende fandt hende og bragte hende ind til sygehuset i Gentofte, hvor hun blev udpumpet og fik modgift.

Tættere på sandheden

Fundet af journalen fra Kommunehospitalet i 1934 ændrede markant den fortælling, Kirstine Kloster Andersen var ved at finde stof til. Hun vidste, at Vera Schalburg som ung blev sovjetisk spion og boede i Paris, hvor hun ikke blot selv levede af at danse, men også hjalp med at forsørge sine fattige forældre og i det hele taget gør meget for at beskytte sin familie.

Hun vidste også, at Vera Schalburg var udsat for et mordforsøg i Paris i 1933, og at hun i 1937 følte sig under så stort pres af Gestapo, at hun skiftede fra at være sovjetisk spion til at blive spion for den nazistiske efterretningstjeneste Abwehr.

Tidligere havde hun tænkt, at det måtte kunne lade sig gøre at finde frem til mennesker, der havde kendt Vera Schalburg i de sidste år af dennes liv, mens hun efter sigende boede og døde i Sydengland.

»Men baseret på hvad jeg faktisk havde fundet ud af i England samt patientjournalerne fra Danmark, krakelerede historien om Vera Schalburgs liv i England efter krigen langsomt for mig. Vera havde et svært sind og havde både forsøgt at begå selvmord og været indlagt på den lukkede afdeling. Det begyndte at virke mere sandsynligt, at hun ikke var blevet så gammel«.

I sit arbejde med at nærme sig sandheden stødte Kirstine Kloster Andersen på mange løgne, der havde Vera Schalburg som afsender. En psykiater gav hende på et tidspunkt diagnosen patologisk løgner, og Kirstine Kloster Andersen siger, at Vera Schalburg tydeligvis havde et forstyrret forhold til sandhed og løgn:

»For eksempel siger hun på et tidspunkt, at hun har haft en datter, der er død, men ville have været otte år. Når jeg læser det og regner tilbage, skulle hun have født den datter, mens hun var indlagt på 6. afdeling på Kommunehospitalet, og det gjorde hun ikke«.

Også Vera Schalburgs fødeår sås der tvivl om i løbet af hendes levetid. Hun blev født i 1907, men nogle steder dukkede 1909 pludselig op:

»Det gælder blandt andet i de belgiske arkiver. Formentlig har familien på et tidspunkt forskudt hendes fødselsår af hensyn til hendes dansekarriere. Men det fik mig til at tænke på, om hele familien var involveret i det spind af løgne, der kendetegner hendes historie«?

Spiondrama. I mellemkrigstiden og under Anden Verdenskrig var den danske statsborger Vera Schalburg spion for Sovjetunionen, Tyskland og England. Samtidig var hun narkoman, fremgår det af Kirstine Kloster Andersens bog ’Spurven’. Foto: National Archives.

Spiondrama. I mellemkrigstiden og under Anden Verdenskrig var den danske statsborger Vera Schalburg spion for Sovjetunionen, Tyskland og England. Samtidig var hun narkoman, fremgår det af Kirstine Kloster Andersens bog ’Spurven’. Foto: National Archives.

En bog finder form

Samtidig med at hun ledte efter sandheden om Vera Schalburg, overvejede Kirstine Kloster Andersen, hvilken form en bog skulle have. En overgang tog hun tilløb til at skrive en egentlig roman. Men hun syntes, at hendes dokumentariske materiale var så stærkt, at det ikke ville være det rigtige.

På et tidspunkt så hun, at forfatteren Peter Øvig Knudsen og filminstruktøren Jakob Gottschau søgte deltagere til et pilotprojekt til en dokumentarskole. Deltagernes dokumentariske projekt kunne være en bog, en film, en artikelserie eller radio. Kirstine Kloster Andersen kontaktede dem, og da hun havde forelagt Peter Øvig Knudsen sit projekt, hjalp han hende med at få struktur på det:

»Det fik jeg senere yderligere hjælp til af en forlagsredaktør. Nok så vigtigt hjalp det mig, at Peter Øvig Knudsen forstod, at jeg i mit projekt havde et metalag, der handler om min egen jagt på sandheden«.

Det endte med en dokumentarisk historiefortælling, hvor Kirstine Kloster Andersen især mod slutningen af bogen har skrevet sine egne overvejelser, oplevelser og iagttagelser ind.

»Jeg har selv forsøgt at læse en del biografier om mandlige spioner fra den tid, hvor Vera Schalburg var spion, men det lykkedes mig ikke at læse dem færdig. Jeg mistede interessen. Ved at bringe mig selv og nutiden ind i min egen bog har jeg forsøgt at gøre stoffet nærværende og relevant«.

Begravet i Hamborg

Vera Schalburg blev ikke i England til sin død.

Kirstine Kloster Andersen skriver i sin bog, at Vera Schalburg på et tidspunkt i efteråret 1945 eller tidligt i 1946 ankom til totalt udbombede Hamburg, »træt og skrøbelig«, og at hun døde »af lungebetændelse klokken fire om natten den 8. februar 1946«.

Det fremgår af en dødsattest, Kirstine Kloster Andersen fandt frem til i slutningen af sin research.

I slutningen af ’Spurven’ besøger Kirstine Kloster Andersen det sted på Ohlsdorf-kirkegården i det nordlige Hamburg, hvor Vera Schalburg blev begravet. Ikke efter et langt liv som først spion og siden husmor i det sydlige England. Men som en danser, triple spion og stofmisbruger, der kun blev 39 år gammel.

Det fremgår af Kirstine Kloster Andersens bog, at Vera Schalburgs liv havde meget lidt med en ’James Bond’ at gøre. Vera Schalburgs liv var dramatisk, men ikke glamourøst.

Det gør ikke historien mindre fascinerende. Som Kirstine Kloster Andersen siger:

»At arbejde med bogen har lært mig, hvor svær historien er at forstå. Normalt er det vinderne, der skriver historien. Min bog fortæller på en eller anden måde en historie fra tabersiden«.

Hvordan Vera Schalburg virkelig var som menneske, er Kirstine Kloster Andersen stadig usikker på:

»Det fascinerer mig stadig, at hun er så svær at finde ud af. Her efter fem års arbejde med hende kan jeg stadig ikke karakterisere hende. Er hun ond? Er hun god? Og hvordan skal man egentlig dømme hende?«