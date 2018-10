Sket i ugen: Søforklar mig det lige en gang til

Sagt i ugen

Alternativets politiske ordfører, Carolina Magdalene Maier, svarer på beskyldninger om hykleri, fordi hun advarer mod flyrejser, men selv benytter dem i stor stil:

»Jeg har også den hobby, at jeg dykker. Nogle gange rejser jeg med min kæreste på dykkerrejse for at opleve spændende ting. Det er en luksus, jeg kunne afskrive, men det er en del af mit liv, som betyder enormt meget for mig. Jeg er ingen hellig ko. Jeg skal være den første til at indrømme, at jeg også belaster klimaet. Men derfor synes jeg stadig, at jeg kan sige, at man skal være opmærksom på, hvor meget man flyver. Og at vi skal regulere det her politisk«.

(Berlingske)

Debattør Mikkel Andersson om Carolina Magdalene Maiers flyveforklaring:

»Det er ret sjovt hvor ofte lige præcis dem, som mener, at man bør have dårlig samvittighed over at flyve, har argumenter for, at liiiiige præcis deres ferier, familiebesøg, tjenesterejser osv. osv. selvfølgelig ikke kan erstattes med en tur i Lalandia eller en videokonference, og de nærmest vrangvilligt må med flyet. For det er selvfølgelig kun alle andres, der kan det«.

(Facebook)

Radikales klimaordfører, Ida Auken, om regeringens initiativer, der skal få flere elbiler på gaderne:

»Med det tempo, Lars Løkke og regeringen lægger her, så er der større sandsynlighed for at have en million flyvende biler i 2030 end en million elbiler«.

(Politiken)

Debattør David Trads om udenrigsminister Anders Samuelsens (LA) håndtering af saudiarabiske myndigheders formodede drab på en den systemkritiske journalist Jamal Khashoggi:

»Det er – ærligt talt – for slapt, at Samuelsen er så nølende. Vi har for pokker at gøre med en af de største, værste og mest direkte overtrædelser af menneskerettighederne, som vi længe har set. Et regime, som reelt henretter en journalist på en ambassade i et Nato-land. Desværre er der ikke meget at blive forundret over – for Danmark og Samuelsen har det i den grad med at stryge det saudiske diktatur, et af klodens værste, med hårene«.

(Altinget)

Anders Samuelsen startede en Facebookdebat med David Trads:

»David Trads er dansk verdensmester i fake news og manipulerende klummer. Denne klumme er endnu et eksempel på hans totale useriøsitet. Ingen grund til at bruge så meget som ét minut på ham«.

David Trads til Anders Samuelsen:

»Dine anklager, Anders Samuelsen, er på et så lavt niveau, at man tror, det er løgn. Du spreder anklager i øst og vest mod mig. Du forholder dig derimod ikke til det, jeg skriver. Det ville klæde dig at tage dit embede alvorligt og lade være med at spy galde ud mod folk, der ikke hylder dig døgnet rundt«.

Anders Samuelsen til David Trads:

»Du er så fuld af fake news, bevidste fordrejninger og ufattelig faglig lethed at du simpelthen er spild af tid. Alle ved det, alle taler om det. Stram op«.

(Alt sammen på Facebook)

