Ugens mest omtalte landmand spærrede en vej: »Og så blev vejen lukket sådan lidt cowboyagtigt« Da landmand Martin Lund Madsen forleden blokerede en vej med jord, halmballer og bannere, var det med en højesteretsdom i hånden og i et forsvar for den private ejendomsret.

Hvordan ser du i dag på det politiske flertal i Vejen Kommune, som har villet ekspropriere dig?

»Jeg er egentlig stolt over at være dansker og leve i et samfund med demokrati og retssamfund, og så kan det godt være, at politikerne i byrådet og borgmesteren ikke helt har ageret ud fra landets love. Men efter Højesteret har talt, er jeg overbevist om, at det kommer de til. De indser nok, at den her fremgangsmåde ikke er i orden.

Vil du kalde dem tonedøve?

»Jeg driver privat virksomhed, og i min verden er jeg vant til, at hvis man har nogle stridigheder, så må man sætte sig ned og tale om det og finde bedst mulige løsning. Man kan ikke bare lukke øjnene og tromle videre og smide en masse penge ud på juristeri. Allerede da man tabte i byretten, skulle man have sat sig ned og sagt: er det nu rigtigt, det her? Skal vi ikke se, om vi kan finde en rimelig løsning? Der, synes jeg, at det offentlige i Vejen Kommune er lidt tungt. Men jeg har tiltro til, at byrådspolitikerne vågner op.

Hvordan er det at få ret?

Det er da dejligt, men det er jo også en principiel sag. Som landmand er jeg vant til at overholde alle regler og love i samfundet, så det bør det offentlige også gøre. Jeg havde tillid til, at retssamfundet virkede. Vi har jo en grundlov, og det er man nødt til at forholde sig til«.

Hvordan kan det være, at det her er så vigtigt for dig? Det drejer sig jo bare om 2 hektar land til en vej?

»Jeg er landmand, og den første ejendom, jeg købte til, var den, vi taler om nu, og så køber jeg andre stykker jord til. Jeg etablerer nogle interne veje til kørsel med gylle, så vi ikke skulle genere øvrige trafikanter ude på offentlig vej. Så kommer man fra offentlig myndighed og tromler en vej igennem. Jeg prøvede dengang i 2012 sammen med min advokat at gøre opmærksom på, at det her er en grundlovsstridig krænkelse af det private ejendomsret. Men vi kunne ikke få opsættende virkning. Argumentet var, at det ville være mod almenvellets interesse«.

Hvorfor er det så uacceptabelt for dig at afgive noget til fællesskabet? Kommunen, som i princippet repræsenterer os alle, vil gerne have en trafikløsning?

»Det vil jeg også gerne, hvis man eksproprierer til en motorvej eller til et butikscenter for at samfundet kan blive tidssvarende. Hvis der havde været en lokalplan for hele området, hvor der skulle industriudvikles og bygges, så var det noget helt andet, så var man nødt til som privat lodsejer at acceptere, at det måske er i almenvellets interesse. Men der var jo en grundløsning med en bro over jernbanen. Vi sagde, at vi var interesseret i grundløsningen, det var fint nok. Men kommunen flyttede broen 900 meter og etablerede en ny vej. Der er jo ikke tale om en stor omfartsvej rundt om en større by. Den lander jo nede på den samme lille landevej, som også grundløsningen gik ud på. Her tromler man bare en vej ned til den samme vej som før«.

Hvordan havde du det i mandags, da du blokerede vejen?

»Jeg havde det fint med, at vi fik trukket en streg. Efter 10. september, da Højesteretsdommen faldt, brugte jeg de næste 14 dage til at få møder med borgmesteren, og så besluttede han at sætte en lovliggørelse i gang efter vejloven. De var ikke interesseret i en rimelig løsning. Jeg gik og passede dyrene og tænkte over det her, og så tog jeg beslutningen. Vi ville ikke stå som de ekstreme i det her på den måde, at vi kun går efter, at ret skal være ret, selv om det selvfølgelig er vigtigt for mig. Men når det er sagt, er vi nødt til at forholde os til, at hvis man ikke er villig til at finde en rimelig løsning, så må vi markere det, og så blev vejen lukket sådan lidt cowboyagtigt. Den her sag har kørt siden 2012. Der er 7.300 bilag, og jeg har brugt flere millioner i advokatomkostninger. Det er en tung sag. I min verden burde man sætte sig ned omkring det runde bord, og først gå ud af lokalet, når der kom hvid røg op af skorstenen. Men sådan fungerer det ikke i Vejen. Det er aldrig sket før i retshistorien, at en privat mand har en ulovlig offentlig vej liggende på sin ejendom«.