Franciska Rosenkilde er valgt som ny kultur- og fritidsborgmester for Alternativet

Franciska Rosenkilde bliver ny kultur- og fritidsborgmester i København for Alternativet.

Hun fik 97 af 188 stemmer. Eller 52 procent af stemmerne ved afstemningen i Kulturstation Vanløse, hvor tre kandidater dystede - Franciska Rosenkilde, Kåre Traberg Smidt og Badar Shah - om at blive Københavns nye kultur- og fritidsborgmester.

Alternativet fik et godt valg i København ved kommunevalget for et år siden med tredjefleste stemmer, og kunne således vælge borgmesterpost tidligt. Her valgte partiet Kultur- og Fritidsborgmesterposten i stedet for den besværligere post som Beskæftigelses- og Integrationsborgmester. Det blev mødt med kritik både internt og uden for partiet, og den kritik tog den nyvalgte borgmester, Franciska Rosenkilde, fat på.

»Det har hele tiden været en ambition i Alternativet at have en social profil med kulturen. Vi valgte kulturborgmesterposten i sin tid, fordi vi ser en kæmpe mulighed for ikke bare at løfte integrationen, men hele det sociale område. Det er stadig ambitionen. For os er kultur meget centralt. Det er det, vi identificerer os med. Det er det vi er, det ændrer vores adfærd og der vi kan ændre samfundet«, sagde en glad og stolt nyvalgt borgmester i minutterne efter, at hun var valgt.

Hvordan vil du gøre det helt konkret?

»Det kan være alt fra at få kunst og kultur med ind i folkeskolen, børn og unge til at deltage mere i foreningslivet. Det er med til at løfte et stort socialt arbejde«.

Pyntede på CV og købte dyre møbler

Borgmesterposten, som de tre kandidater kæmpede om, blev ledig, da Alternativets borgmester Niko Grünfeld trak sig fra posten som kultur- og fritidsborgmester efter kort tids kritik. Grünfeld havde givet urigtige oplysninger om sit CV og tidligere ansættelser. Han havde pyntet sig med en master-grad, og samtidig fik han kritik for at købe nye kontormøbler for 130.000 kroner.

»Jeg gik ind i politik, fordi jeg troede på, at vi kunne lave politik på en ny måde og fremskynde en seriøs bæredygtig omstilling. Det tror jeg stadig på. Men det er sværere, end jeg havde regnet med. Og med større konsekvenser for min familie og mig selv, end jeg kan forsvare«, skrev han på Facebook.

Niko Grünfeld meddelte sin afgang 17. oktober, og begrundede ikke mindst med hensynet til sin familie.

Ved kommunalvalget i november 2017 fik Alternativet 10,5 procent af stemmerne, og Niko Grünfeld var den helt store stemmesluger med 4.005 personlige stemmer. Det udløste den første borgmesterpost for Alternativet i København.

I de knapt to uger, som der er gået siden Grünfeld, har de tre kandidater ikke kommunikeret med pressen.

Det blev altså Franciska Rosenkilde, som kan sætte sig til rette som borgmester på Københavns Rådhus. Hun er 42 år og Alternativets har været gruppeforperson i Københavns Borgerrepræsentation. Hun har siddet i Børne- og Ungeudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget og har tidligere siddet i Kultur- og Fritidsudvalget. Ved kommunalvalget i 2017 fik hun 1.893 personlige stemmer.



På Rosenkildes CV står både en professionsbachelor i sundhed og ernæring fra Metropol og en kandidat i geografi fra Københavns Universitet. Indtil hun valgte at bruge al sin tid til Rådhuset fra 1. januar i år, har hun dog primært arbejdet som kok.

I sin valgvideo nævnte Franciska Rosenkilde en række kulturelle mærkesager, såsom at få mere kunst og kultur ind i folkeskolen og at gøre det lettere for børn at melde sig ind i foreningslivet. Om sidstnævnte uddybede hun:



»Det er med til at løfte et socialt ansvar, det er godt for integrationen og i det hele taget enormt styrkende for det gode barneliv«.

Kåre Traberg Smidt fik næstflest stemmer, og på sidstepladsen fulgte Badar Shah.