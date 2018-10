Op mod 4000 kvadratmeter nedlagt fabrik står i brand i Tølløse

Et nedlagt fabrikskompleks på mellem 3000 og 4000 kvadratmeter står i flammer på Tølløsevej inde midt i Tølløse på Vestsjælland.

Det oplyser vagthavende chef ved Vestsjællands Brandvæsen Lasse Hansen tidligt søndag morgen.

»Vi har pt. indsat brandfolk fra syv stationer. Cirka 50 mand og 25 køretøjer arbejder lige nu for at få branden under kontrol. Bygningen ligger inde midt i Tølløse-by, og branden er ikke helt under kontrol endnu«, siger han kort før klokken fem.

Ifølge Lasse Hansen er der tale om en nedlagt fabrik, som hovedsageligt bruges til opbevaring.

Bygningen ligger tæt på et boligområde, men det har ikke været nødvendigt at evakuere naboer.

»Vores indsatsleder på stedet er selvfølgelig opmærksom på det«, siger Lasse Hansen.

ritzau