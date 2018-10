Anklagemyndighed vil fængsle ny mand i mdma-sag

Endnu en mand er blevet anholdt, i forbindelse med at en 16-årig dreng natten til lørdag mistede livet efter indtagelse af stoffet mdma.

Den anholdte er 18 år, og ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har han fungeret som en form for bagmand i det narkosalg, som i sidste ende førte til den 16-åriges død.

»Han er sigtet for besiddelse af 40 gram mdma og for at have overdraget noget af stoffet til den anden 18-årige mand, som er fængslet for at have overdraget stoffet til den 16-årige«, siger politikommissær Rune Nilsson.

Politikommissæren oplyser, at anholdelsen skete lørdag aften et sted på Sjælland. Nærmere vil han ikke komme ind på det af hensyn til den videre efterforskning.

Det var oplysninger fra efterforskningen og henvendelser fra borgere, som førte politiet på sporet af manden.

Den anholdte vil søndag formiddag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Nykøbing Falster.

Sigtelsen går på overtrædelse af straffelovens paragraf 191 - narkohandel. Og det er mængden af stof, som gør, at anklagemyndigheden vurderer, at der er grundlag for at kræve manden fængslet.

Rune Nilsson ønsker ikke at udtale sig om, hvordan den anholdte stiller sig til sigtelsen.

Ikke juridisk ansvarlig for den 16-åriges død

Nilsson fortæller, at politiet har beslaglagt en del af de 40 gram, som der er rejst sigtelse for. Den præcise beslaglagte mængde vil han ikke røbe.

Det beslaglagte stof var manden ifølge politiet i besiddelse af, da han blev anholdt. Politiet formoder, at narkoen er identisk med det stof, som var skyld i, at en 16-årig dreng mistede livet i Dianalund natten til lørdag.

Lørdag blev en anden 18-årig mand fængslet i sagen. Det skete på baggrund af en sigtelse for at have overdraget stoffet til den 16-årige og på den måde at have gjort sig skyldig i uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Han nægtede sig skyldig, men valgte alligevel ikke at kære kendelsen til Østre Landsret.

Den 18-årige, som søndag skal stilles for en dommer, gøres ikke juridisk ansvarlig for den 16-åriges død, men sigtes alene for narkohandel.

På den måde minder sagen om en sag fra Haslev, hvor en 15-årig dreng i februar døde efter at have indtaget mdma. I den sag blev pusheren, som havde solgt til den 15-årige, dømt for uagtsomt manddrab.

Men manden, som havde leveret stof til pusheren, blev frifundet for uagtsomt manddrab og alene dømt for narkohandel.

Rune Nilsson vil ikke afvise, at politiet vil foretage flere anholdelser i sagen fra Dianalund.

»Men det er for tidligt at sige noget om endnu«, siger han.

ritzau