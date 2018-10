Borgmesterkandidater venter i spænding Tre går efter at efterfølge Alternativets Niko Grünfeld som kultur- og fritidsborgmester i København.

Alternativet i København er netop nu i gang med at vælge, hvem der skal være den nye kultur- og fritidborgmester i København.

De tre bejlere til posten som kultur- og fritidsborgmester har gjort deres indsats. Badar Shah, Franciska Rosenkilde og Kåre Traberg Smidt har talt ved partimødet i Kulturstation Vanløse.

De tre kandidater har også været i den varme stol og svaret på medlemmernes spørgsmål.



Først var de tre kandidater samlet på scenen, hvor Alternativets medlemmer kunne stille spørgsmål – dette var bag lukkede døre.

Men efterfølgende kunne medlemmerne selv gå op til de tre kandidater og stille deres spørgsmål, inden de skulle træffe deres valg om, hvem der skal være den nye borgmester, der tager over for Niko Grünfeld.

179 vælger borgmester

Der er udlevet 179 stemmesedler denne eftermiddag på Kulturstationen i Vanløse.

Medlemmerne, der har en af 179 stemmesedler, er tydeligvis bekymret for partiets image, efter de sidste ugers historier om cv-fusk og det mere end 100.000 kroner dyre borgmesterkontor, Niko Grünfeld fik indrettet.

»Der er så mange gode ting bag partiet, som ikke kommer ud«, siger et af medlemmerne, der spørger Franciska Rosenkilde om, hvad hun vil gøre for at forbedre partiets image.

Det får borgmesterkandidaten til at love, at medlemmerne af borgerrepræsentationen skal have styrket kommunikationen til partiets medlemmer. Igennem den seneste tid har det fløjet med beskyldninger om topstyring, og Franciska Rosenkilde anerkender, at kommunikationen kan forbedres.



»Vi har haft en stejl læringskurve. Vi har ikke været gode nok til at få informationen ud til medlemmerne. Vi vil alle sammen det her projekt, og derfor er det vigtigt at få den information ud. Kommunikationen fra BR (medlemmerne af borgerrepræsentationen, red.) til medlemmerne skal styrkes«, siger Franciska Rosenkilde.



Også Kåre Traberg Smidt er bekymret for imaget om, at partiet er blevet opfattet som lukket. Særligt efter, det blev besluttet, at de tre kandidater ikke måtte tale med pressen, eller kommentere valget på de sociale medier.



Men det er altså ikke fordi, at Alternativet ikke støtter den kritiske presse.



»Knud Brix (journalist, red.) skal være så velkommen, fordi en kritisk presse er nødvendig. Det har været enormt svært at være kandidat de sidste ti dage«, sagde Kåre Traberg Smidt.



Valgkampen har varet i små to uger. Posten blev som tidligere nævnt ledig efter, at Niko Grünfeld meddelte sin afgang som kultur- og fritidsborgmester midt i oktober. Det skete efter massiv for at brugt 130.000 kroner på møbler til sit borgmesterkontor og pyntet på sit cv.

Afstemningsresultatet bliver offentliggjort kort før klokken 17.