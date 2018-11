Anden halvleg: Nu er jeg så helt officielt blevet en gammel idiot, der brokker mig over S-tog

I den gamle østblok gik historien om manden, der kommer hen for at slutte sig til en lang kø foran en butik. Han spørger den kvinde, der er sidst, om hun er i kø til bageren?

»Nej, jeg står i kø til der, hvor de ikke har fisk«.

Galgenhumoren lever højt blandt folk i knaphed, folk i nød, folk, der er forfulgte.

Hvilket desværre omvendt betyder, at vi velbjærgede danskere, der tager på job hver morgen, er humørforladte i en grad, så det ligner en forbrydelse mod menneskeheden.

Velfærdssamfundet har udviklet en pendlerrace, som ved krydsbestøvning har fået ideelle egenskaber, når det gælder en transportsituation renset for menneskelig kontakt.

Udsynet rækker til egen næsetip. Hørelsen er nedsat på grund af indbyggede propper og evnen til at tale forsvundet, i stedet rasler man med sin pose, hvis de øvrige i vognen er for tungnemme.

Til gengæld er den territoriale trang af trumpske dimensioner. Enhver ledig kvadratmeter på sæder eller i gangveje skal blokeres med taske, computer eller fodsåler.

Nu er jeg jo både rummelig, rimelig og tolerant. Jeg ved godt, at de alle sammen har en god grund til at opføre sig som kraftidioter.

Damen, der står og blokerer hele cykelvognen med en elcykel, skal jo snart af, og så er det jo lettere. Ligesom ham, der kom på i Allerød, vel sagtens kan få lov at bruge et par sæder til sportstasken, når der nu ikke var en kæft, da han steg på.

Jeg kan også godt se, at de søde mennesker fra DSB forsøger at nudge os til at gå ind og ud med vores cykler de rigtige steder og ikke at have musik i ørerne, når vi stiger af og på. Ligesom de reserverer særlige kupeer til folk, der vil have ro, og har forsøgt at fjerne rygning fra perronen med plastskilte.

Men det eneste middel, pendlerracen har respekt for, er kvægstave med elektrisk stød i. Nå ja, og så lige togbusser.

Speakerstemmen, der forklarer, at nu er der togbus mellem Bispebjerg og Hellerup, aktiverer det autonome nervesystem, som så begynder at kaste med brosten mod DSB, systemet, Burger King og alle de andre, der er skyld i alting.

At tale om ingenting

Når den første angst lægger sig, begynder folk at hjælpe med barnevogne og træde til side for andre.

Spontane samtaler opstår. Hvor skal du hen? Betyder det, at metroen heller ikke kører? Skal vi dele en taxa.

Men endnu mere interessant er det, at folk også begynder at tale sammen som normale mennesker om alle mulige ting. Og om ingenting.

Og når vi kan tale om ingenting med en, vi ikke kender, så er verden alligevel blevet et lidt bedre sted for en kort stund. Så må man vente 15 minutter med at komme på arbejde og spise croissant og gå til MUS-samtale. Men mon ikke det går alligevel?



Jeg tror, vi alle sammen har godt af stå i kø efter nogle fisk, der aldrig kommer.