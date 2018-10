Sverige skal prøve politisk terapi i grupper Svenske partier skal diskutere regering i grupper.

Den hårdt prøvede formand for den svenske Riksdag, Andres Norlén, forsøger sig med gruppeterapi for at se, om det kan være en vej til at få dirket de fastlåste svenske regeringsforhandlinger op.

Gruppeterapien indledes tirsdag formiddag, hvor Andreas Norlén efter tur vil indkalde de partigrupper, som han anser for at være mulige bud på en kommende regering.

Det forklarede Norlén mandag eftermiddag, da han nok en gang havde besøg af samtlige svenske partiledere for at diskutere mulige regeringskonstellationer. Dermed forsøger han at betræde en ny sti end de resultatløse sonderingsrunder, som de to topkandidater til statsministerposten har gennemført gennem den seneste måned.

»Min vurdering er, at det ikke vil være logisk at udpege en ny sonderingsperson«, lød det fra Andreas Norlén på pressemødet i Riksdagen.

Mandag formiddag meddelte den afsatte statsminister, Socialdemokraternas formand, Stefan Löfven, at han efter to uger som sonderingsmand ikke ser sig i stand til at danne en regering, der ikke bliver væltet af et flertal. Det var nogenlunde samme svar, som Moderaternas formand, Ulf Kristersson, leverede for godt to uger siden, da han selv havde haft opgaven i en 14-dages periode.

Tirsdag vil gruppemøderne, der skal ledes af Andreas Norlén, i første omgang dreje sig om at danne en stor koalition. Det indebærer såvel de fire partier i den borgerlige alliance som de tidligere regeringspartier Socialdemokraterna og Miljöpartiet. Den variant har såvel Kristersson som Löfven kategorisk udelukket ved flere lejligheder.

Dernæst går gruppedebatten videre til en mulig regering med Socialdemokraterna og Miljöpartiet samt de to alliancepartier Liberalerna og Centerpartiet. Præcis den model har hidtil været Löfvens favoritmodel, men den er blevet udelukket af de to borgerlige partiers ledere, Jan Björklund og Annie Lööf.

Den tredje variant er en regering med de fire alliancepartier samt Miljöpartiet, hvilket Miljöpartiet hidtil har afvist.

Alliancevarianten

Den sidste model er en allianceregering i en af de variant, som Ulf Kristersson hidtil har foreslået. Kristersson har foreslået at danne en regering, hvor Moderaterna selv indgår. Alternativt, at Moderaterna og et eller flere af alliancepartierne danner en regering med henblik på at føre den politik, som det borgerlige firkløver gik til valg på.

En sådan model er hidtil blevet afvist af Centerpartiet og Liberalerna, eftersom den vil hvile på at få aktiv eller passiv opbakning fra Sverigedemokraterna, som ingen andre vil samarbejde med.

»Jeg er åben for forskellige veje videre. Det er muligt, at jeg senere når frem til, at der er spørgsmål, som skal afklares, og som partilederne skal komme tilbage med svar på. Eller at jeg åbner en ny sonderingsrunde«, lød det fra Norlén.

Hidtil har Norlén afvist at sende en statsministerkandidat til afstemning i Riksdagen, før han føler sig nogenlunde sikker på, at vedkommende også kan blive valgt. Det gør han ikke længere.

»Jeg udelukker ikke længere at gå i salen med en statsministerkandidat, selv om det er uvist, hvordan afstemningen falder ud. Det er måske den eneste måde at dirke den låse situation op på«, sagde Norlén.