Professor: Ulovlig handling i sager om somaliske familier

Når Udlændingenævnet skal realisere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) ambition om at få inddraget opholdstilladelserne fra så mange somaliere som muligt, handler de 'klart ulovligt' i en række sager.

Sådan lyder konklusionen fra juraprofessor Jens Vedsted-Hansen fra Aarhus Universitet, skriver Information.

Information har vist ham Udlændingenævnets afgørelse i en sag om en somalisk familie i Odder.

Hvis han har ret i, at sagsbehandlingen er klart ulovlig, har Udlændingenævnets embedsmænd pligt til at sige fra.

Ikke enestående sag

Sekretariatschef Michael Kjærgaard fra Udlændingenævnet vil ikke oplyse, hvor mange sager nævnet har behandlet på samme måde, men sagen om familien i Odder er ikke enestående, oplyser han.

Bestræbelserne på at inddrage somalieres opholdstilladelse, der begyndte i efteråret 2016, har fra begyndelsen drejet sig om cirka 1200 sager.

Advokat Morten Dahl, der har ført familiens sag i Udlændingenævnet, oplyser, at han personligt har haft 'op mod et par håndfulde' lignende sager.

Moren i den somaliske familie fra Odder har i 2014 fået asyl, mens faren og seks af børnene siden er blevet familiesammenført.

Udlændingestyrelsen har for knap et år siden inddraget opholdstilladelserne for hele familien, og så er det, at ulovlighederne, ifølge Information, sker: Udlændingenævnet har frataget faren og børnene deres ret til at være i Danmark uden at vente på, at Flygtningenævnet færdiggør behandlingen af morens klagesag.

Med andre ord tager Udlændingenævnet konsekvensen af en afgørelse, som ikke er truffet endeligt i Flygtningenævnet. Når moren klager, har klagen opsættende virkning, og det hæfter Jens Vedsted-Hansen sig ved.

Opsættende virkning betyder kort og godt, at klageren fortsat har lov til at opholde sig og bo i Danmark, fortsat må arbejde og modtage undervisning.

»Så må den opsættende virkning også gælde i forhold til afledte inddragelsesbeslutninger angående familiemedlemmer«, siger Jens Vedsted-Hansen til Information.

»Juridisk gambling«

Lektor i EU- og menneskeret Louise Halleskov Storgaard fra Aarhus Universitet siger, at det er »meget tvivlsomt, om man kan gøre det«. Professor i forvaltningsret Michael Gøtze fra Københavns Universitet kalder det for »en slags juridisk gambling«.

Sekretariatschef Michael Kjærgaard fra Udlændingenævnet har ikke ønsket at udtale sig om den konkrete sag fra Odder.

»Men jeg kan bekræfte, at Udlændingenævnet behandler de sager, som er indbragt for nævnet, uafhængigt af hvad der behandles af sager andre steder«, som han udtrykker det.

I en kommentar oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet, at ministeriet er opmærksom på problemstillingen.

Sagen vækker forargelse i Dansk Flygtningehjælp, som har flere af de berørte somaliere i rådgivning, fortæller asylchef Eva Singer.

»Vi synes det er dybt problematisk, at man på den måde har truffet nogle forkerte afgørelser, siger hun til Ritzau.

»Især fordi det går ud over familierne, som bliver bragt i en helt urimelig situation, når de får at vide, at de skal forlade Danmark på et tidspunkt, hvor Flygtningenævnet endnu ikke har truffet den vigtigste afgørelse i sagen.

ritzau