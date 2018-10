Mand dræbt af knivstik på torv i Søborg Politiet var tirsdag formiddag massivt til stede i Søborg efter knivstikkeri.

En mand er død efter at være blevet ramt af knivstik på Søborg Torv mandag. Det bekræfter Københavns Vestegns Politi over for BT.

Politiet undersøgte tirsdag et overfald i Søborg, hvor en mand er blevet ramt af knivstik. Det er i denne sag, manden er død.

Politiet oplyste tidligere i dag, at de var massivt til stede på Søborg Torv.

»På grund af efterforskning kan vi pt ikke oplyse yderligere«, skriver politiet.

Vi er fortsat massivt tilstede på Søborg Torv hvor en mand er ramt af knivstik. På grund af efterforskning kan vi pt ikke oplyse yderligere #politidk https://t.co/QyU2bFNPI4 — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) 30. oktober 2018

Samme politikreds efterforsker tirsdag et skyderi, som fandt sted i Brøndby Strand mandag aften.

Her blev en mand skudt to gange i overkroppen. Han overlevede dog skuddene.

Det er uvist, om de to episoder hænger sammen.

Opdateres.

ritzau