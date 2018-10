Ny kritik af udlændinge- administration Ifølge Udlændingenævnet har man i knap seks år haft den praksis, som eksperter på stribe nu kalder fejlagtig, og som Støjbergs ministerium nu vil overveje. S tager sagen »meget seriøst«.

Endnu engang møder udlændingemyndigheder hård ekspertkritik.

Dagbladet Information kunne således tirsdag citere en række juridiske eksperter for, at det er i strid med loven, når Udlændingenævnet fratager somaliske familier opholdstilladelse i Danmark, selv om sagen i princippet ikke er endeligt afgjort.



Kort fortalt tager sagen i Information udgangspunkt i en somalisk kvinde, der i 2014 fik asyl i Danmark. Hun fik efterfølgende via familiesammenføring sin mand og børn til Danmark. For et års tid siden inddrog Udlændingestyrelsen dog hele familiens opholdstilladelse. Det var så ifølge reglerne Flygtningenævnet, der skulle behandle morens ankesag, mens Udlændingenævnet skulle behandle faren og børnenes ankesag, da de kom hertil som familiesammenførte.

I den pågældende sag har Udlændingenævnet været hurtigt og givet afslag til faren og børnene – vel at mærke på trods af at eksperter fastslår, at Udlændingenævnet skulle have afventet Flygtningenævnets afgørelse i morens sag, som resten af familiens oprindelige opholdstilladelse var afledt af.

Sekretariatschef hos Udlændingenævnet Michael Lohmann Kjærgaard oplyser til Politiken, at der ikke er tale om en ny praksis.

»Udlændingenævnet behandler som udgangspunkt klagesagerne i den rækkefølge, de modtages i Udlændingenævnet, og klagesagerne behandles uafhængigt af, hvilke sager der behandles vedrørende andre personer af andre myndigheder. Dette har Udlændingenævnet gjort i de snart seks år, Udlændingenævnet har eksisteret«, skriver sekretariatschefen.

Afgørelse uden grundlag

En af de kritiske eksperter er lektor i EU- og menneskeret Louise Halleskov Storgaard fra Aarhus Universitet.

»Det problematiske er, at Udlændingenævnet træffer en afgørelse uden det fornødne retlige grundlag. Forudsætningen for at inddrage familiemedlemmernes opholdstilladelse er, at der foreligger en endelig afgørelse om, at hovedpersonen ikke længere har asyl i Danmark. Og en sådan afgørelse foreligger ikke, før Flygtningenævnet træffer afgørelse i sagen«, forklarer hun til Politiken og mener ikke, at det bliver mindre kritisabelt af, at Udlændingenævnet i den slags sager oplyser, at familiemedlemmerne kan søge om genoptagelse af deres sag, hvis Flygtningenævnet ender med ikke at inddrage opholdstilladelsen til – i dette tilfælde – moren.

»Nej, det ændrer ikke på, at der rent juridisk ikke er grundlag for at inddrage familiemedlemmers opholdstilladelse, før Flygtningenævnet har truffet deres afgørelse«, svarer hun.

Udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S) tager det »meget seriøst, at juraprofessorer kritiserer sagsbehandlingen og advarer mod lovbrud«. Han vil dog afvente de overvejelser, ministeriet oplyser, at man gør sig om problemstillingen.

I mellemtiden oplyser Udlændingestyrelsen til Politiken, at styrelsen i en sag som den omtalte vil gøre indsigelser, hvis politiet henvender sig i forhold til en eventuel tvangsudsendelse af familiemedlemmerne. I det tilfælde vil Udlændingestyrelsen svare, »at der er udsendelseshindringer begrundet i hovedpersonens verserende sag i Flygtningenævnet«, skriver styrelsen og fortsætter: