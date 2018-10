3F: Vi ved, at flere fragtvirksomheder udnytter billig arbejdskraft Dårlige forhold for udenlandske chauffører i Danmark eksisterer ikke kun i Padborg. Formanden for 3F Transport fortæller, at det er en praksis, man kender til fra flere steder i landet - dog ikke i et omfang som i Padborg.

Tirsdag kunne Fagbladet 3F afsløre, hvordan filippinske arbejdere hos vognmanden Kurt Beier bor under kummerlige forhold i en lejr i Padborg. Herfra har de tilsyneladende arbejdet som lastbilchauffører for fragtvirksomheden for helt ned til 15 kroner i timen.

Billederne fra Fagbladet 3F’s afsløring viser, at det langtfra er luksus, de filippinske chauffører er blevet mødt af i Danmark.

»Det er nok den værste lejr, vi har set, men der findes mange mindre samlingssteder, hvor chauffører har noget, der ligner de forhold, vi har set i Padborg«, siger Jan Villadsen, formand for 3F Transport.

Han fortæller, at det ikke kun er i Sønderjylland, at man kan finde samlingssteder for udenlandske chauffører, men ved flere trafikale knudepunkter rundt om i landet.

»Vi ved, at der er flere virksomheder, der gør det her. Måske ikke i så slemt et omfang, men der er allerede flere, som gør det«, siger Jan Villadsen, der beskriver forholdene i Padborg-lejren som »uhyrlige«.

Hos brancheorganisationen Danske Vognmænd kan man hverken be- eller afkræfte den påstand. Pressechef Morten Lindbo siger, at de aldrig har hørt om noget lignende som lejren i Padborg, men at de har konstateret, at chauffører overnatter på mere eller mindre kreative måder rundt om i landet.

Brugen af chauffører fra lande uden for EU øges ret markant i disse år. I 2017 var der ifølge 3F 107.614 chauffører fra ikke-EU-lande med arbejdstilladelser, mens det tal blot var 44.316 i 2012.

»De bliver fløjet ind fra Filippinerne, det er der ingen tvivl om. Vi har set flere eksempler på, at danske fragtfirmaer søger efter chauffører i filippinske medier. Ikke med deres danske firmanavn, men med deres polske eller litauiske«, siger Jan Villadsen.

Loven skal ændres

Brugen af den billige asiatiske arbejdskraft er faktisk lovlig.

Det kan lade sig gøre, fordi de danske fragtfirmaer opretter firmaer i østeuropæiske lande, som for eksempel Polen, hvilket betyder, at de kan hyre chauffører, som kan arbejde under polske arbejdsforhold i stedet for danske. Også selvom de arbejder i Danmark.

Problemet med den praksis er ikke blot, at mennesker udnyttes og lever under kummerlige forhold. Det er også en farlig udvikling for de danske fragtfirmaer, som overholder dansk overenskomst.

»Det er klart, at de her virksomheder vil kunne presse markedet helt enormt med så lave lønninger, at de anstændige virksomheder, som der heldigvis er mange af, ikke har skyggen af en chance for at overleve konkurrencen«, siger Jan Villadsen.

Derfor ønsker 3F også, at reglerne i EU skal ændres. Jan Villadsen håber, at 3F’s såkaldte ’danske model’ i løbet af 2019 vil blive gennemført i kommissionen. Den vil kort sagt betyde, at man som chauffør vil blive lønnet efter lønforholdene i det land, man kører til.

Tirsdag ryddede politiet lejren i Padborg og er nu i gang med at efterforske, om de filippinske chauffører er ofre for menneskehandel.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den anklagede vognmand Kurt Beier Transport. Han afviser dog over for Fagbladet 3F, at arbejderne skulle bo under uhumske og slumlignende forhold.